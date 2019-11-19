17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Француз построил плавучий остров-отель из пластиковых отходов (видео)
На его создание ушло более 700 тысяч пластиковых бутылок.
Французский предприниматель и изобретатель Эрик Беккер построил в лагуне Абиджана в Кот д'Ивуар удивительный плавучий остров для отдыха.
На площади более тысячи квадратных метров расположены ресторан с баром, два небольших бассейна, два соломенных бунгало, дорожки с местами для отдыха и небольшой садик с деревьями и цветами.
В 2012 году Беккер помогал очищать лагуну от мусора, и ему в голову пришла идея, как можно использовать плавучий пластик. Он набил сетки пластиковыми бутылками, скрепил их вместе, а сверху установил платформу, которую засыпал песком и грунтом. В общей сложности на плавучую основу ушло более 700 тысяч бутылок.
Сейчас плавучий остров с постройками и растительностью весит около 200 тонн, на нем установлены солнечные панели, которые обеспечивают его электричеством.
По словам предпринимателя, на острове каждую неделю останавливаются около 100 человек. В будущем Беккер намерен продолжить совершенствование своего курорта, чтобы сделать его полностью экологичным.
Екатерина Гура