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18:53 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российские чиновники 10 лет не меняли новогоднюю ёлку и купили новую. Но она оказалась старой

Конкурс по поставке главной новогодней ёлки в Воркуте завершился неудачей.

Источник: Секрет Фирмы
Новость
Что делать с новогодней ёлкой? Можно съесть, и не только

Подрядчик, который взял за свои услуги всего 1,2 млн рублей при максимальной цене контракта 2 млн рублей, привёз дерево, но из него сразу начали выпадать светодиодные иголки.

«Новую елку мы получили. Когда комиссия приняла её, проверили все требования, технические моменты, выявили большое количество несоответствий, около 20. Мы направили претензию поставщику, ждём его реакцию. Или пусть приезжает, оценивает ситуацию, все исправляет, или забирает ёлочку», — сказал мэр Воркуты Игорь Гурьев в радиоэфире.

Как позже уточнили чиновники, каркас ели выполнен из тонкого металла. Это грозит тем, что при сильном ветре или метели дерево не выдержит и согнётся.

Воркута уже 10 лет не меняла новогоднюю ёлку, и она сильно обветшала. Администрация хотела обновить дерево, но 2020 год, судя по всему, придётся встречать со старой елью.
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Как сообщалось ранее, администрация Кемерова выделила на новогоднюю ёлку 18 млн рублей — в девять раз больше, чем чиновники из Воркуты. При этом цена главной ели в Кремле в 2016—2018 годах составляла 6 млн рублей. А в 2018 году власти Красноярска не поскупились и выделили на новогоднее дерево 51 млн рублей.

Текст: Анна Шахова.

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