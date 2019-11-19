20:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста из США принесла на свою свадьбу щенят вместо цветов
Так собакам пытались найти хозяев.
32-летняя Энди Ондина из Флориды решила воспользоваться своей свадьбой, чтобы сделать доброе дело и найти новые семьи для спасенных от смерти пятинедельных щенков.
Энди раньше работала в приюте для животных, а сейчас руководит крупным центром, предоставляющим различные услуги для животных и их владельцев.
Накануне свадьбы Энди с единомышленниками спасли от усыпления 10 щенков, и, чтобы побыстрее найти им новые дома и любящих хозяев, девушка решила прорекламировать собачек на своей свадьбе.
Энди раздала нарядных щенков своим подружкам вместо букетов. Девушки участвовали в фотосессии вместе с малышами, а затем передали их местному приюту, где щенки пробудут вместе со своей мамой еще пару недель, пишет Daily Mail.
Кстати, эта идея была просто отличной. После свадьбы четверо гостей подали заявки в приют, чтобы забрать щенков к себе. В том числе и сама невеста, у которой уже есть две взрослые собаки.
Кроме того, о необычной свадьбе написали и местные СМИ, так что по словам работников приюта, все щенки благодаря Энди уже нашли своих новых хозяев.
Екатерина Гура