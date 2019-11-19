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20:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста из США принесла на свою свадьбу щенят вместо цветов

Так собакам пытались найти хозяев.

32-летняя Энди Ондина из Флориды решила воспользоваться своей свадьбой, чтобы сделать доброе дело и найти новые семьи для спасенных от смерти пятинедельных щенков.

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Энди раньше работала в приюте для животных, а сейчас руководит крупным центром, предоставляющим различные услуги для животных и их владельцев.

Накануне свадьбы Энди с единомышленниками спасли от усыпления 10 щенков, и, чтобы побыстрее найти им новые дома и любящих хозяев, девушка решила прорекламировать собачек на своей свадьбе.

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Энди раздала нарядных щенков своим подружкам вместо букетов. Девушки участвовали в фотосессии вместе с малышами, а затем передали их местному приюту, где щенки пробудут вместе со своей мамой еще пару недель, пишет Daily Mail.

Кстати, эта идея была просто отличной. После свадьбы четверо гостей подали заявки в приют, чтобы забрать щенков к себе. В том числе и сама невеста, у которой уже есть две взрослые собаки.

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Кроме того, о необычной свадьбе написали и местные СМИ, так что по словам работников приюта, все щенки благодаря Энди уже нашли своих новых хозяев.

Екатерина Гура

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