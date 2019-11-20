Новый год: основные предпраздничные траты — на подарки и застолье

Исследования, которые ежегодно проводит холдинг «Ромир», показывают: основные траты жителей страны складываются из приобретения подарков (в среднем для 6 человек) и закупки продуктов.
Взрослым — косметика, детям — игрушки
В прошлом году выяснилось, что средняя сумма, которую наши люди рассчитывали потратить на подарки, заметно снизилась. Если 3 года назад это было в среднем 6,55 тыс. руб., то в 2018-м — только 5,5 тыс. руб. Ну, а тех, кто планировал траты свыше 5 тыс., стало на 10% меньше (вместо 39% в 2015 г. — только 25%). И при этом уже в течение ряда лет достаточно много людей покупали подарки в кредит.
В какую сторону изменятся цифры этого года, до оглашения итогов свежего исследования сказать трудно. С одной стороны, доходы у большинства, очевидно, не выросли (что бы ни показывала нам статистика), но с другой, с учётом роста цен трудно будет найти подарки для того же количества людей, сократив выделяемую сумму. Тем более что дарят их самым близким: как показывают другие исследования, в основном — родственникам, в меньшей степени — друзьям и коллегам.
Если когда-то среди вариантов новогодних презентов лидировали телефоны и бытовая техника, то теперь всё скромнее. Самые популярные варианты (по убыванию) — сладости, игрушки, одежда, косметика, аксессуары, подарочные карты и сувениры.
Хотя, по тем же исследованиям, самые популярные подарки одновременно и наименее желаемые. Сладостей скапливается столько, что глаза бы на них не смотрели, косметике можно обрадоваться, только если она подходит тебе по запаху и составу (что очень индивидуально), а 10% подарочных карт, по оценкам аналитиков, никогда не предъявляются для оплаты.
Себе, любимым
Правда, исследование Яндекса, сделанное в 2018 г. на основании данных о платежах через свои сервисы, показало, что всё же самыми популярными предновогодними покупками помимо товаров для дома, косметики, книг и детских товаров были бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и бижутерия.
Впрочем, возможно, бытовую технику покупатели приобретали для собственных семей, а смартфоны и украшения — для себя, любимых. Этим и объясняется расхождение в данных социологов и IT-аналитиков.
Одно или несколько крупных приобретений — жирная точка для завершения года, и, если позволяет бюджет, почему бы её не поставить? В этом смысле есть ещё одна популярная статья расходов, которая осталась незамеченной, — путешествия. Именно в конце года многие стараются приобрести тур на предстоящий отпуск, поскольку бронирование в это время бывает особенно выгодным. К тому же, если квартира начинена техникой, телефоны и компьютеры ещё не пора менять, а на украшения не падок, какой ещё крупной покупкой порадовать себя?
Можно, конечно, и покрупнее — новой машиной. Но при всех праздничных акциях в это время автомобили выгоднее покупать всё же в январе-феврале, когда скидки на модели предыдущего года становятся максимальными. Впрочем, нужно обратить внимание на ставки автокредита (а больше половины покупок автомобилей совершается в кредит). Есть акции в продвижение конкретных моделей, и может так статься, что низкая ставка с лихвой перекроет возможную через пару месяцев выгоду.
Щедрый вечер
По последним данным «Ромира», 68% жителей России собирались встречать Новый год с семьёй, 17% — в компании друзей. Но только 5% респондентов сообщали, что хотят отметить это событие в кафе, ресторанах и клубах.
Праздник остаётся семейным, что соответствует давней традиции нашего народа. В череде колядных дней вечер 31 декабря называли щедрым вечером. А вы думаете, откуда у нас такое стремление заставить стол ломиться от яств?
Сколь щедрое угощение будет в этот вечер, столь щедрым выдастся и весь год. А потому на праздничный стол наши люди обычно готовы потратить не меньше денег, чем на подарки.
Мнение эксперта
Управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота:
Главное, о чём нужно помнить при подготовке к Новому году, — это то, что праздники закончатся, а жизнь продолжится. Поэтому важно не допустить значительного падения качества жизни из-за чрезмерных и несвоевременных трат. Особенно если это влечёт за собой серьёзное повышение долговой нагрузки. Богат не тот, кто много получает, а тот, кто умеет разумно распорядиться средствами.
Показатель допустимых праздничных расходов зависит от текущего уровня доходов. Тем не менее можно очертить интервал с учётом простейших расчётов. В январе 2020 года 31 день, из которых 8 относятся к праздничным, — это 26%. Соответственно, чтобы не попасть в зону падения потребления, есть смысл ограничить расходы 25−35% месячной заработной платы.
Многие россияне имеют один или несколько действующих кредитов, поэтому расчёт допустимых затрат на праздник целесообразно производить с учётом необходимых платежей по долгам. Ещё лучше, если в число целей включается полное или частичное погашение действующих кредитов. Положительный эффект от досрочного погашения будет ощущаться несколько месяцев в новом году, а эйфория от праздничных трат проходит уже в первые рабочие дни нового года. С прагматической точки зрения укрепление своего финансового состояния было бы лучшим подарком к Новому году.
Стоит ли тратить большие суммы на то, чтобы поехать отдыхать в новогодние каникулы? С одной стороны, отпущенные на отдых 7−10 дней сами по себе способны дать приток новых сил и энергии. С другой стороны, если рабочий график напряжён и ненормирован (например, 3 января уже на работу), то отпуск для восстановления может быть необходим.
Тем не менее лучше, чтобы он был оплачен из собственных средств: кредит нужно рассматривать исключительно как крайнюю меру, поскольку вы приносите в жертву будущий отдых.
Что делать с крупными покупками и нужны ли они прямо сейчас? Совсем недавно, в период значительного обесценивания рубля и двузначной инфляции, когда ценники в магазине менялись буквально 1 января, предварительные закупки были символом финансовой осмотрительности. Сегодня необходимость в этом, как и некоторая выгода от такого поведения, исчезла. Поэтому при покупке желанных подарков для близких важно заблаговременно приобретать их, а также контролировать расходы. Средние и крупные покупки выгодно совершать в период больших скидок.
При наличии свободных средств, пожалуй, самым грамотным решением было бы отложить их про запас, поместив на вклад или накопительный счёт. Последний будет особенно полезен в том случае, когда затруднительно установить, в какой момент деньги вам понадобятся: уже через месяц или только через полгода. В обратной ситуации — не стоит залезать в сбережения для финансирования «праздничных расходов», ведь отложенные средства могут быть полезны в других, более острых, ситуациях.