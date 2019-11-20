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08:12 (мск), источник: РИА Новости

Инсоляция: как бороться с дефицитом солнца?

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Переход на энергосберегающие и диодные лампы в офисах и на предприятиях приводит к упадку сил работников, поскольку организму человека нужно время на привыкание к новому освещению. В зимний период этот неприятный эффект дополняется еще и нехваткой солнечного света, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Источник: РИА Новости

«Общий упадок в зимнее время связан не столько с холодной погодой, сколько с инсоляцией, то есть малым количеством солнца и солнечных дней. Из-за этого мы испытываем дефицит света. Еще проблема возникла из-за энергосберегающих ламп. Они немного другой спектр света дают, чем лампы накаливания. Сейчас с переходом на светодиодные лампы спектр искусственного освещения тоже поменялся и какое-то время к этому надо привыкать», — сказал он.

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В плане здоровья Владимир Болибок советует не экономить. На место одной лампочки накаливания он рекомендует ставить несколько энергосберегающих.

Врач дал и другие полезные советы по улучшению самочувствия в зимнее время.

«Надо чаще гулять на улице, особенно в редкую солнечную погоду. Также не надо экономить на освещении. Оно должно быть яркое. Если необходимо, надо и днем в офисе или в производственном помещении включать освещение. Не надо на этом экономить. Также там, где у вас была лампа накаливания на 100 ватт, надо ввернуть три энергосберегающие. Не надо менять одну лампочку на одну», — советует он.

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