Инсоляция: как бороться с дефицитом солнца?

«Общий упадок в зимнее время связан не столько с холодной погодой, сколько с инсоляцией, то есть малым количеством солнца и солнечных дней. Из-за этого мы испытываем дефицит света. Еще проблема возникла из-за энергосберегающих ламп. Они немного другой спектр света дают, чем лампы накаливания. Сейчас с переходом на светодиодные лампы спектр искусственного освещения тоже поменялся и какое-то время к этому надо привыкать», — сказал он.
В плане здоровья Владимир Болибок советует не экономить. На место одной лампочки накаливания он рекомендует ставить несколько энергосберегающих.
Врач дал и другие полезные советы по улучшению самочувствия в зимнее время.
«Надо чаще гулять на улице, особенно в редкую солнечную погоду. Также не надо экономить на освещении. Оно должно быть яркое. Если необходимо, надо и днем в офисе или в производственном помещении включать освещение. Не надо на этом экономить. Также там, где у вас была лампа накаливания на 100 ватт, надо ввернуть три энергосберегающие. Не надо менять одну лампочку на одну», — советует он.