09:45 (мск), источник: ТАСС
ООН назвала 47 наименее развитых стран в мире
В основном в список попали африканские страны.
ООН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Более 30 африканских стран, а также ряд азиатских и островных государств вошли в список наименее развитых стран в мире. Об этом говорится в представленном во вторник Докладе по наименее развитым странам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Список включает 47 государств. В основном это африканские страны, том числе Ангола, Бенин,
«Мы анализируем все страны на основании трех критериев, — пояснила представитель ЮНКТАД Шанталь Карпентье ТАСС. —
«Но нам нужны и другие показатели, так как бывают настолько небольшие страны, что если один из граждан, например, футболист, уедет и будет получать очень большую зарплату, это изменит показатель всего государства, — сказала она. — Поэтому мы также анализируем критерий слабости людских ресурсов на основе показателей питания, здоровья, образования и грамотности взрослого населения и критерий экономической уязвимости — то есть подверженности климатическим, сельскохозяйственным, экономическим и другим катаклизмам».
На основании данного доклада и руководствуясь Целями устойчивого развития ООН разрабатывает рекомендации руководствам перечисленных стран для улучшения ситуации.