10:15 (мск), источник: Известия
Более 80% россиян признали себя счастливыми
Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Определенно или скорее счастливыми себя назвали 81% участников исследования. Определенно или скорее несчастными себя чувствуют 17%, передает «РИА Новости».
Среди причин для счастья респонденты назвали наличие семьи (29%), то, что они и их близкие живы и здоровы (22%), хорошую работу (13%) и наличие детей (12%). Кроме того, 12% отметили общую удовлетворенность жизнью.
Ощущение несчастья чаще всего связано с материальными трудностями (15%), плохим положением дел в стране (10%), а также проблемами со здоровьем и низкой зарплатой (по 5%).
На вопрос о соотношении среди их знакомых счастливых и несчастных людей 48% ответили, что их примерно поровну. 31% опрошенных считают, что счастливых людей больше, 17% уверены, что большинство составляют несчастливые.
В конце октября были опубликованы результаты исследования, согласно которым самыми счастливыми себя ощущают работники медицинской сферы и фармацевтики. На втором месте оказались сотрудники госорганов и некоммерческих организаций, на третьем — специалисты по управлению персоналом. Наименее счастливыми оказались представители автобизнеса, а также люди рабочих специальностей.