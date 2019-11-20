10:13 (мск), источник: ТАСС
Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram по версии Forbes
По данным издания, Собчак заработала от рекламных постов за год $1,6 млн.
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак больше всех зарабатывает на рекламе в Instagram, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте российской версии журнала Forbes.
По версии издания, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Супер» заработала от рекламных постов за год $1,6 млн. На втором месте расположилась телеведущая Регина Тодоренко, известная зрителям по телепередаче «Орел и Решка», ее годовой доход равен $0,86 млн. Замыкает тройку лидеров телеведущая и певица Ольга Бузова с доходом $0,86 млн в год.
В пятерку блогеров, больше других зарабатывающих в Instagram, вошли автоблогер и чемпион мира по игре Need For Speed Алан Енилеев ($0,85 млн) и певица Полина Гагарина ($0,77 млн).
В рейтинг Forbes также попали певица Елена Темникова, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, киноактриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ида Галич.
Для составления рейтинга были проанализированы аккаунты российских
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