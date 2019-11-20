Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
2478-я годовщина военного парада 1941 года
14:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Российский паспорт оценили как никогда высоко

В новом индексе от Henley & Partners он занимает 62-ю строку.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Henley & Partners выпустила новую версию своего Индекса гражданств мира (Kaelin — Kochenov Quality of Nationality Index), который оценивает паспорта стран и территорий по совокупности семи факторов. По итогам 2018 года мировым лидером оказалась Франция. Российский же паспорт добился лучшего для себя результата за последние восемь лет.

Индекс гражданств мира (QNI), выпускаемый консалтинговой компанией Henley & Partners с 2017 года, в этом году претерпел множество значительных изменений. Помимо названия (в создании рейтинга принимал участие не только Димитрий Коченов, но и председатель H&P Кристиан Келин) изменилась и методика подсчета рейтинга гражданств.

Составители не просто обновили индекс, высчитав рейтинг гражданств за отчетный 2018 год, но и пересчитали показатели за все предыдущие годы исследований, то есть с 2011 года.

«Каждый год мы включали все больше и больше гражданств при расчетах нашего индекса, таких, например, как заморские территории. И в этом году мы применили эти гражданства к данным за все предыдущие годы, что привело к сдвигам в рейтинге, — пояснил “Ъ” автор QNI, профессор Димитрий Коченов.— К тому же мы использовали уточненные данные везде, где это было возможно, так что теперь наша база данных несказанно точнее».

После пересчета показателей выяснилось, что самым ценным паспортом все последние годы был не немецкий, а французский.
Новость
Могут ли технологии обеспечить честные и чистые выборы

По итогам 2018 года паспорт Франции набрал 83,5 балла из 100 возможных, а паспорт Германии теперь делит вторую строчку рейтинга с Нидерландами — у паспортов обеих стран по 82,8. Россия же оказалась на 62-м месте с показателем 42 балла, что после обновления данных за все предыдущие годы стало для паспорта рекордно высоким показателем. За все годы расчета индекса (с 2011 года) Россия поднялась на 11 строчек, а ее паспорт стал ценнее на 8,3 балла.

При составлении рейтинга авторы Индекса гражданств мира брали в расчет следующие факторы, которые можно разделить на внутренние и внешние:


Нажмите,
чтобы включить звук
  • масштаб экономики государства,
  • уровень базового развития человеческого потенциала,
  • уровень общественного порядка и стабильности,
  • количество доступных стран для проживания и туризма,
  • уровень развития этих стран.

Каждый из вышеперечисленных критериев оценивался на основании сторонних данных и индексов.

Как отмечают составители индекса, самый заметный рост с 2014 года продемонстрировал Восточный Тимор, чей паспорт за эти годы поднялся на 26 позиций и теперь находится на 92-й строчке. Худшую же динамику авторы зафиксировали у гражданства Катара — 25 позиций вниз. Худшими же паспортами по итогам 2018 года стали паспорт Афганистана (15,4 балла) и Сомали (13,8 балла).

Кирилл Сарханянц

Читайте также
 Полковник-миллиардер планировал побег?
Чей Крым? Ответ Собчак привел к неожиданным последствиям
Путин назвал скромными успехи в повышении доходов россиян
В Петербурге задержали пенсионера за пост в соцсети
СМИ узнали о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку
ПФР: Безработные периоды жизни россиян внесут в пенсии
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Авто
Водитель, убивший пешехода за переход на «красный», арестован Подозреваемый написал явку с повинной, ему грозит срок до 10 лет лишения свободы
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
В начальной школе семь учительниц одновременно забеременели За восемь месяцев женщины родили восемь детей.
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь