Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности

Снимок был взят из архивов Вашингтонского университета. На нем запечатлены трое детей, работающие на золотом руднике в Канаде. Девочка на переднем плане напомнила многим Тунберг из-за схожего с активисткой выражения лица и похожей прически.
Снимок опубликовал в Twitter блогер Джек Стрэндж (Jack Strange). «Итак, “Грета Тунберг” на фотографии 120-летней давности, и это моя новая любимая конспирологическая теория. Грета — путешественница во времени из будущего, и она здесь, чтобы спасти нас», — предположил автор.
«Грета Тунберг — путешественница во времени, которую послали предупредить нас об изменении климата?» — задавался вопросом пользователь Гильерме Ина Феррейра (Guilherme Ina Ferreira). «Зачем она отправилась в 1898-й? Она видела прошлое, настоящее и будущее ради накопления знаний, на мой взгляд», — высказывал предположение Пааво Саллинен (Paavo Sallinen).
16-летняя Тунберг считается одним из лидеров мирового экологического движения. Она стала известна после одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году, во время которого требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре 2019 года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство, переложив на их плечи решение проблем изменения климата. После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете.