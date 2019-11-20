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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности

Пользователи сети предположили, что активистка Грета Тунберг может быть путешественницей во времени, поскольку нашли похожую на нее девушку на фото, датированном 1898 годом. Об этом пишет New York Post.

Снимок был взят из архивов Вашингтонского университета. На нем запечатлены трое детей, работающие на золотом руднике в Канаде. Девочка на переднем плане напомнила многим Тунберг из-за схожего с активисткой выражения лица и похожей прически.

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Снимок опубликовал в Twitter блогер Джек Стрэндж (Jack Strange). «Итак, “Грета Тунберг” на фотографии 120-летней давности, и это моя новая любимая конспирологическая теория. Грета — путешественница во времени из будущего, и она здесь, чтобы спасти нас», — предположил автор.

«Грета Тунберг — путешественница во времени, которую послали предупредить нас об изменении климата?» — задавался вопросом пользователь Гильерме Ина Феррейра (Guilherme Ina Ferreira). «Зачем она отправилась в 1898-й? Она видела прошлое, настоящее и будущее ради накопления знаний, на мой взгляд», — высказывал предположение Пааво Саллинен (Paavo Sallinen).

16-летняя Тунберг считается одним из лидеров мирового экологического движения. Она стала известна после одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году, во время которого требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре 2019 года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство, переложив на их плечи решение проблем изменения климата. После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете.

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