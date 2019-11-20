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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку

В американском штате Калифорния продадут советскую подводную лодку Б-427, выведенную из эксплуатации и ставшую местной достопримечательностью. Об этом пишет Los Angeles Times.

Источник: John Murphy/Wikimedia

Судно, получившее название Scorpion, на протяжении последних 20 лет находилось на пристани калифорнийского города Лонг-Бич неподалеку от океанского лайнера Queen Mary с рестораном, музеем и отелем на борту. На подлодке долгое время проводились платные экскурсии, однако в 2015 году ее закрыли для туристов, так как корпус судна покрылся слоем ржавчины и грязи, краска облупилась, а внутри него поселились еноты.

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Известно, что в настоящее время компания-арендатор Urban Commons достигла с анонимным покупателем предварительной договоренности о продаже. Сумма сделки не разглашается. Предполагается, что судно в середине мая 2020 года выведут из Лонг-Бич и отремонтируют.

Б-427, входившую в состав Тихоокеанского флота, спустили на воду в 1972 году. Спустя 22 года она была выведена из эксплуатации и стала туристической достопримечательностью в Сиднее, пока в 1998-м ее, предположительно, за 970 тысяч долларов не купил калифорнийский бизнесмен.

28 июня прошлого года сообщалось, что российские моряки обнаружили на Балтике советскую подлодку, затонувшую в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что координаты места гибели С-12 в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс были известны, однако найти подлодку не удавалось.

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