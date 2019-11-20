Названы 8 бюджетных мест, которые не хуже известных курортов

К счастью для любителей путешествий, которым еще не досталось наследство от богатой тетушки, есть более доступные места, не уступающие по красоте своим знаменитым собратьям. Картографический сервис MAPS.ME сравнил цены и составил список бюджетных мест, очень похожих на дорогостоящие туристические направления.
Швейцарские Альпы — Чешская Швейцария
Швейцарские Альпы Чешская Швейцария
Отправиться в пеший поход по горам, дышать свежим горным воздухом, любоваться кудрявыми лесными склонами, деревушками и голубыми озерами можно не только в Швейцарии, но и в более доступной Чехии. В часе езды от Праги есть волшебное место, которое так и называется — Чешская (или Богемская) Швейцария. Этот национальный парк фантастически красив, недаром здесь снимали «Хроники Нарнии». Прогулки в горах хороши и в низкий сезон, и тогда цены в Праге или близлежащих поселениях будут еще демократичнее.
Швейцария: номер «3 звезды» на двоих в Церматте или Давосе в апреле — от 7 тыс. руб., второе блюдо и салат в среднем ресторанчике Швейцарии — более 2,2 тыс. руб.
Прага: номер на двоих в апреле — от 2 тыс. руб., плотный ужин с пивом — 600−800 руб. на человека.
Мальдивы — мыс Беляус в Крыму
Мальдивы Мыс Беляус в Крыму
Мальдивы знамениты своими белоснежными пляжами и могут послужить иллюстрацией к словам «красивая жизнь». Немногие знают, что подобная красота есть у нас почти под боком — это коса Беляус, разделяющая Чёрное море и озеро Донузлав, на Западном берегу Крыма. Идеальный ракушечный песок среди бирюзовых теплых вод, где можно купаться уже в мае — чем не Мальдивы? Кроме купания, здесь еще занимаются серфингом и дайвингом.
Мальдивы: номер в трехзвездочной гостинице с завтраком — от 3 тыс. руб. Перелет Москва-Мале в июне будущего года: от 32 тыс. руб.
Крым: гостиница на первой линии от 2 тыс. руб. Перелет Москва-Симферополь в июне: от 10 тыс. руб.
Солончак Уюни — озеро Баскунчак
Солончак Уюни Озеро Баскунчак
Загадочное соленое озеро в Боливии притягивает блогеров со всего мира, стремящихся сделать необычные фотографии. Оказывается, за марсианскими пейзажами не обязательно лететь на другой континент, ведь в Астраханской области России есть похожее древнее озеро Баскунчак. Кроме нестандартной фотосессии, здесь можно пройти курс грязелечения.
Перелет Москва-Сукре (столица Боливии) и обратно: от 150 тыс. рублей.
Перелет Москва-Астрахань и обратно: от 7 тыс. руб.
Вена — Будапешт
Вена Будапешт
Все то, чем славится старый город Вены (старинные мощеные улочки, сказочная архитектура, величественные соборы и уникальная атмосфера средневековья), вы найдете и в Будапеште. При этом Будапешт входит в число самых дешевых городов Европы.
Вена: трехзвездочная гостиница в центре — от 6 тыс. руб. за ночь. Чашечка кофе в уличном кафе 2,8 евро, венский шницель 15−25 евро.
Будапешт: трехзвездочная гостиница в центре — от 1,5 тыс. руб. Порция гуляша в ресторанчике для местных — около 2 евро, кофе — 1,5 евро.
Северное сияние в Норвегии — северное сияние в Мурманске
Северное сияние в Норвегии Северное сияние в Мурманске
За одним из наиболее впечатляющих зрелищ на Земле принято ездить в Исландию или Норвегию. Но северным сиянием можно насладиться и в России, причем гораздо дешевле. Например, в Мурманске. Экскурсии местные гиды обычно стараются проводить, когда вероятность увидеть северное сияние наиболее высока. Но, естественно, на сто процентов гарантировать появление этого чуда природы никто не может, как и в Норвегии.
Перелет Москва-Лонгйир (Шпицберген) и обратно — от 31 тыс. руб. с двумя-тремя пересадками и от 160 тыс. руб. с одной пересадкой. Тур за северным сиянием на Шпицбергене — 1400 норвежских крон (около 10 тыс. руб.).
Перелет Москва-Мурманск и обратно — от 4,6 тыс. руб. без пересадок. Тур за северным сиянием — 4 тыс. руб. на человека.
Гранд-Каньон в США — каньон реки Тара в Черногории
Гранд-Каньон в США Каньон реки Тара в Черногории
Каньон реки Тара — второй по глубине в мире после Гранд-Каньона. Его глубина составляет 1,3 километра, и это величественное чудо природы впечатляет не меньше, чем знаменитый американский собрат. И насчет красоты он может с ним поспорить — склоны каньона Тары покрыты лесами, что только добавляет им живописности. Особенно захватывающий вид открывается на мосту Джурджевича-Тара.
Перелет Москва — Лас-Вегас и обратно в апреле: от 43 тыс. руб.
Перелет Москва — Подгорица и обратно в апреле: от 10 тыс. руб.
Фудзияма — Ключевская сопка
Фудзияма Ключевская сопка
У легендарной Фудзиямы есть двойник на Камчатке — Ключевская сопка. Они очень похожи — оба вулкана имеют форму конуса, их вершины покрыты снегом. Но Ключевская сопка, пожалуй, круче. Это самый высокий в Евразии вулкан, он выше Фудзи на целый километр и до сих пор иногда извергается, и тогда можно наблюдать настоящие потоки лавы, текущие по склонам (лучше смотреть на это издалека). Последний раз такое случилось совсем недавно — в первой половине ноября. Фудзи же подавал признаки жизни в последний раз еще в 18 веке.
Перелет Москва-Токио и обратно в мае — от 33 тыс. руб. Восхождение на Фудзи — от 2 тыс. долларов.
Перелет от Москвы до Петропавловска-Камчатского и обратно в мае — от 25 тыс. руб. Восхождение на Ключевскую сопку с проводником: 13−14 тыс. руб. на человека.
Озеро Гарда в Италии — озеро Охрид в Македонии
Озеро Гарда Озеро Охрид
Голубое озеро Гарда у подножия Альп славится своим живописным видом и ласковым средиземноморским климатом. На склонах гор растут лимонные сады, к воде спускаются милые городки с терракотовыми крышами. Озеро Охрид в Македонии не так известно, но не менее красиво — то же изломанное горное побережье, сочная зелень и десятки старинных очаровательных поселений.
Озеро Гарда: двухместный номер в четырехзвездочном отеле на первой линии в июне — от 10 тыс. руб.
Охридское озеро: номер с аналогичными условиями — от 3 тыс. руб.
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