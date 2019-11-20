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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ВЦИОМ: россияне боятся сокращения зарплаты при четырехдневке

Россияне опасаются сокращения зарплаты в результате введения четырехдневной рабочей недели, сообщил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Сокращение оклада, по мнению граждан, может достигать его пятой части, показало иссследование ВЦИОМа.

Источник: AP 2019

«Мы провели это исследование. Люди боятся, честно говоря, что сокращение, выпадение одного дня приведет к тому, что они зарплату будут получать на 20% меньше. Поэтому пока мы до цивилизации досуга еще не очень доросли, мы не хотим пока еще сокращать свой рабочий день. Нам нужна работа. И желательно — с достойной оплатой», — сказал господин Федоров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Широко обсуждать возможный переход на четырехдневную рабочую неделю начали в России летом. Премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве предположил, что в будущем мир перейдет к такой системе труда. После этого он поручил Минтруду предоставить свое мнение по этому поводу. Участникам нацпроекта по повышению производительности труда предложили поучаствовать в эксперименте. Позже заместитель главы Минэкономики Петр Засельский сообщил, что ни одно предприятие не поддержало идею ввода четырехдневной рабочей недели.

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