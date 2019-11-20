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16:45 (мск), источник: ИА REGNUM

В России вместе с объёмами производства и строительства выросли зарплаты

МОСКВА, 20 ноября 2019, 16:32 — REGNUM В России за период с сентября 2018 по сентябрь 2019 года выросла как номинальная, так и реально начисленная среднемесячная заработная плата.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в публикации Федеральной службы государственной статистики «О социально-экономическом положении России в январе-октябре 2019 года». Результаты исследования представлены на официальном сайте Росстата.

Рост номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по сравнению с сентябрём 2018 года составил 7,2%, реальной начисленной зарплаты — 3,1% (по сравнению с августом 2019 года — 1,1% и 1,3% соответственно). Размер среднемесячной начисленной зарплаты в сентябре 2019 года составил 45 541 рублей.
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При этом рост заработных плат происходит на фоне увеличения объемов промышленного производства (на 2,6% к октябрю прошлого года) и производства продукции сельского хозяйства (на 5,2%). Оборот розничной торговли также вырос — на 1,6% к октябрю 2018 года и на 1,4% к сентябрю 2019 г.

Отмечен и заметный рост жилищного строительства — на 11,3% к октябрю 2018 года. По сравнению с сентябрём 2019 года объемы жилищного строительства выросли на 1,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат в третьем квартале 2019 года зафиксировал существенное ускорение роста внутреннего валового продукта. если во втором квартале 2019 года рост ВВП составил 0,9%, то в третьем квартале — уже 1,7%.

Промпроизводство в России в октябре выросло на 5,5% по сравнению с сентябрём 2019 года и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года. За 10 месяцев 2019 года индекс промпроизводства составил 102,7%.

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