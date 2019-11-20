16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский студент нашел на пляже золотой камень с древним животным внутри
По его словам, такую находку может сделать любой желающий.
23-летний
Совсем недавно Аарон гулял по пляжу в городке Уитби и наткнулся на нечто уникальное — абсолютно круглый и гладкий камень из металла, похожего на золото, пишет The Sun.
Позже выяснилось, что круглый шар был не из драгоценного металла, а всего лишь из пирита, который часто принимают за золото
Кстати, для Аарона это не первая подобная находка: золотые каменные шары с древними животными внутри он регулярно находит на побережьях. Своими находками он делится в Instagram с подписчиками, которых у него почти 200 тысяч.
Последняя находка привлекла к молодому человеку внимание журналистов. В интервью Аарон рассказал, что найти подобные артефакты может любой желающий, однако стоит запастись терпением — на поиски могут уйти сотни часов.
Екатерина Гура