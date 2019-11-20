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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский студент нашел на пляже золотой камень с древним животным внутри

По его словам, такую находку может сделать любой желающий.

23-летний студент-медик Аарон Смит из Великобритании в свободное от учебы время увлекается археологией. Молодой человек регулярно отправляется в экспедиции по родному Йоркширу, в поисках древних окаменелостей.

Совсем недавно Аарон гулял по пляжу в городке Уитби и наткнулся на нечто уникальное — абсолютно круглый и гладкий камень из металла, похожего на золото, пишет The Sun.

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Позже выяснилось, что круглый шар был не из драгоценного металла, а всего лишь из пирита, который часто принимают за золото из-за характерного цвета и блеска. Тем не менее находка оказалась уникальной. Расколов шар, Смит обнаружил внутри несколько окаменелых древних животных, примерный возраст которых составляет 185 миллионов лет.

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Кстати, для Аарона это не первая подобная находка: золотые каменные шары с древними животными внутри он регулярно находит на побережьях. Своими находками он делится в Instagram с подписчиками, которых у него почти 200 тысяч.

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Последняя находка привлекла к молодому человеку внимание журналистов. В интервью Аарон рассказал, что найти подобные артефакты может любой желающий, однако стоит запастись терпением — на поиски могут уйти сотни часов.

Екатерина Гура

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