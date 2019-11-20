18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер из Румынии создает забавные пародии на знаменитостей (фото)
Для максимального сходства он использует окружающие его предметы.
Молодой человек из Румынии по имени Богдан в своем
Превратиться в двойника звезды Богдан может с помощью предметов, которые находит у себя дома: туалетной бумаги, мешков для мусора, еды, посуды, полотенец, алюминиевой фольги и многого другого.
Кстати, Богдан и сам может считаться знаменитостью — за его перевоплощениями в Instagram следят почти 100 тысяч подписчиков.
Екатерина Гура