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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из Румынии создает забавные пародии на знаменитостей (фото)

Для максимального сходства он использует окружающие его предметы.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Молодой человек из Румынии по имени Богдан в своем Instagram-блоге под названием bodi_imita перевоплощается в разных мировых знаменитостей. Чтобы добиться максимального сходства, ему не нужны грим или дизайнерская одежда.

Превратиться в двойника звезды Богдан может с помощью предметов, которые находит у себя дома: туалетной бумаги, мешков для мусора, еды, посуды, полотенец, алюминиевой фольги и многого другого.

Самое главное в его пародиях — правильно подобрать похожие материалы и подключить свою фантазию.

Кстати, Богдан и сам может считаться знаменитостью — за его перевоплощениями в Instagram следят почти 100 тысяч подписчиков.

Екатерина Гура

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