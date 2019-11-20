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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник вместе с заключенными создал мурал на крыше тюрьмы

Рассмотреть его можно только с воздуха.

Французский художник JR, известный своими гигантскими инсталляциями из бумаги, в середине ноября представил новый проект.

Из 338 бумажных элементов он собрал огромную картину с 48 портретами нынешних и бывших заключенных тюрьмы строгого режима Техачапи в Калифорнии. Инсталляция расположена на крыше здания, и ее можно рассмотреть только с воздуха.

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JR рассказал, что идею проекта предложил его друг, и она несет глубокий социальный смысл, пишет Artnet News.

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Художник рассказал, что работал над проектом совместно с бывшими и нынешними заключенными, персоналом и даже самими жертвами. По словам JR, многие из тех, кто отбывает пожизненное заключение в этих стенах, никого не убивали. Раньше сюда автоматически попадали те, кто совершил три преступления, даже если они были не слишком серьезными. Сейчас закон о «трех ударах» в Калифорнии отменили, но эти люди так и остались в стенах тюрьмы до конца своих дней.

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Художник отметил, что своим проектом хотел показать разные судьбы заключенных и указать на ошибочность стереотипа о том, что люди, севшие в тюрьму, уже никогда не изменятся и не вернутся в ряды законопослушных граждан.

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Вместе с инсталляцией, которую ему помогали делать заключенные, JR создал и специальное приложение, где можно узнать истории всех 48 человек, изображенных на мурале.

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Кстати, похожий «фотографический» проект JR уже делал в 2014 году в Шанхае, тогда он создал инсталляцию из сотен селфи местных жителей. А весной 2019 года художник сделал пропасть вокруг пирамиды Лувра.

Екатерина Гура

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