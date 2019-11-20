19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка за год похудела на 55 килограммов, чтобы купить свадебное платье
Она исключила молочные продукты и занималась спортом по видеороликам.
30-летняя Кайли Малкахи из Австралии резко начала полнеть, когда ей исполнилось 20 лет. Несмотря на то, что девушка вела здоровый образ жизни (тренировалась в спортзале и питалась по специальной диете), ее вес к 27 годам достиг 120 килограммов.
Помимо комплексов, у Кайли был и другой страх — вместе с бойфрендом они часто обсуждали совместное будущее, и девушка приходила в ужас от одной мысли, как некрасиво будет выглядеть в свадебном платье.
В итоге Кайли решила действовать и в 2017 году отправилась к доктору. Врач диагностировал у девушки синдромом поликистозных яичников и посоветовал отказаться от молочных продуктов и глютена.
Исключив эти продукты из своего меню, Кайли неожиданно начала худеть. Вдохновленная результатом она решила заняться спортом, но все еще стеснялась идти в спортзал. Потому она начала делать упражнения дома по видеоурокам, которые нашла в интернете.
За год в таком режиме Кайли похудела на 55 килограммов. А когда ее бойфренд сделал ей предложение, она с радостью пошла искать себе свадебное платье, пишет Daily Mail.
По словам австралийки, она была в восторге от того, что ей подходил практически любой наряд в магазине, так что с легкость выбрала «то самое» платье.
Долгожданная свадьба состоялась в 2019 году, и к этому времени Кайли сбросила еще несколько килограммов и обзавелась красивыми рельефными мышцами. Свое похудение, с мотивирующими фото и советами по питанию, девушка документирует в
Екатерина Гура