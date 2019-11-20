Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дни женщин и мужчинСколько существует гендерных праздников и в чем их смысл?
Фоторепортажи
2478-я годовщина военного парада 1941 года
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка за год похудела на 55 килограммов, чтобы купить свадебное платье

Она исключила молочные продукты и занималась спортом по видеороликам.

30-летняя Кайли Малкахи из Австралии резко начала полнеть, когда ей исполнилось 20 лет. Несмотря на то, что девушка вела здоровый образ жизни (тренировалась в спортзале и питалась по специальной диете), ее вес к 27 годам достиг 120 килограммов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо комплексов, у Кайли был и другой страх — вместе с бойфрендом они часто обсуждали совместное будущее, и девушка приходила в ужас от одной мысли, как некрасиво будет выглядеть в свадебном платье.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Кайли решила действовать и в 2017 году отправилась к доктору. Врач диагностировал у девушки синдромом поликистозных яичников и посоветовал отказаться от молочных продуктов и глютена.

Исключив эти продукты из своего меню, Кайли неожиданно начала худеть. Вдохновленная результатом она решила заняться спортом, но все еще стеснялась идти в спортзал. Потому она начала делать упражнения дома по видеоурокам, которые нашла в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

За год в таком режиме Кайли похудела на 55 килограммов. А когда ее бойфренд сделал ей предложение, она с радостью пошла искать себе свадебное платье, пишет Daily Mail.

По словам австралийки, она была в восторге от того, что ей подходил практически любой наряд в магазине, так что с легкость выбрала «то самое» платье.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Долгожданная свадьба состоялась в 2019 году, и к этому времени Кайли сбросила еще несколько килограммов и обзавелась красивыми рельефными мышцами. Свое похудение, с мотивирующими фото и советами по питанию, девушка документирует в Instagram-аккаунте, надеясь вдохновить других своим примером.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин назвал причину распада Советского Союза
Экс-полковник Захарченко попал на пересылку в воровскую колонию
Украине предложили закупать только российский газ
СМИ узнали о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Медведь забрался в автомобиль, чтобы вздремнуть в нем (видео)
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Студент нашел золотой камень с древним животным внутри (фото)
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Горячие темы на Авто
И все-таки насчет уровня жизни 375
Закон о домашнем насилии 130
Видеорегистратор 106
Почему забанили объявление на Авито? 71
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
В начальной школе семь учительниц одновременно забеременели За восемь месяцев женщины родили восемь детей.
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь