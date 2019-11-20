19:49 (мск), источник: Life.ru
Названы лучшие паспорта в мире
Показатели российского гражданства поднялись и стали самыми высокими для нашей страны за всю историю расчётов.
Список лучших гражданств в мире был составлен рейтингом Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI).
Специалисты учитывали такие показатели, как масштаб экономики государств, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, визовые отношения, а также возможность переезжать из страны в другие государства для проживания и работы.
Германия разделила второе место с Нидерландами с показателями 82,8 процента. Третью строчку заняла Дания — 81,7 процента. Швеция и Норвегия получив 81,5 процента — поделили четвертое место.
Также в десятку лидеров вошли Исландия, Финляндия, Италия, Великобритания, Ирландия, Испания.
По мнению составителей рейтинга, российский паспорт дает владельцу обширную свободу передвижения: этот показатель они оценили в 61,9 процента. При этом авторы исследования низко оценили российское гражданство с точки зрения возможности переезжать в другие страны, где можно жить и работать, — 12,2 процента.
Раннее в ООН назвали наименее развитые страны мира.