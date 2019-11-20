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19:49 (мск), источник: Life.ru

Названы лучшие паспорта в мире

Показатели российского гражданства поднялись и стали самыми высокими для нашей страны за всю историю расчётов.

Источник: Reuters

Список лучших гражданств в мире был составлен рейтингом Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI).

Специалисты учитывали такие показатели, как масштаб экономики государств, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, визовые отношения, а также возможность переезжать из страны в другие государства для проживания и работы.

В результате восьмой год подряд первую строчку в этом списке удержала Франция, получив 83,5 процента из возможных 100.

Германия разделила второе место с Нидерландами с показателями 82,8 процента. Третью строчку заняла Дания — 81,7 процента. Швеция и Норвегия получив 81,5 процента — поделили четвертое место.

Также в десятку лидеров вошли Исландия, Финляндия, Италия, Великобритания, Ирландия, Испания.

Россия заняла 62-е место, набрав 42 процента, — это лучший результат за всю историю расчетов. По сравнению с прошлым годом ей удалось подняться на две позиции.

По мнению составителей рейтинга, российский паспорт дает владельцу обширную свободу передвижения: этот показатель они оценили в 61,9 процента. При этом авторы исследования низко оценили российское гражданство с точки зрения возможности переезжать в другие страны, где можно жить и работать, — 12,2 процента.

Раннее в ООН назвали наименее развитые страны мира.

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