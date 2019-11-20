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22:10 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Саратовской школе не хватило американских субсидий

Почему местные власти не дали денег на ремонт образовательного учреждения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

У школы в Саратовской области несколько лет возникают проблемы с протекающей крышей. В результате деньги на ремонт пришлось выделять американцам. Средства на починку местные власти не давали, хотя о проблеме было известно давно. Тогда школа обратилась в американский благотворительный фонд, который согласился помочь. Правда, смета проекта неожиданно увеличилась, и проблему так и не решили. Почему? Разбирался Глеб Силко.

В прошлом году в селе с говорящим названием Черная Падина Ершовского района начала протекать крыша — типичная проблема для большинства местных образовательных учреждений, которые годами ждут ремонта, рассказывает заместитель главного редактора издания «Версия-Саратов» Тимофей Бутенко: «Денег на своевременный ремонт школ не хватает, в результате крыши постоянно протекают, особенно в сельских школах. В данном случае возникла сильная необходимость быстрее ее отремонтировать, чтобы дети могли учиться в подобающих условиях, иначе школу просто бы закрыли, и ребятишек пришлось бы возить в другие образовательные учреждения районного центра».

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Директор школы отправилась к муниципальным чиновникам с просьбой выделить средства на ремонт, но в администрации сказали лишь ставшее уже привычным: «Денег нет, но вы держитесь». Впрочем, было предложено новаторское решение проблемы — найти спонсоров. Тогда школа обратилась в американский благотворительный фонд миллиардера Юозаса Казицкаса. Правда, сейчас директор образовательного учреждения Елена Гилис утверждает, что фонд сам вышел на школу: «Фонд основали потомки литовцев, которые здесь жили, и он всегда помогает нашей деревне. Это не первый случай».

Так или иначе, американцы решили дать на ремонт школы €13 тыс. Эта сумма соответствовала смете в 700 тыс. руб., которую составили еще до обращения в фонд. Подрядчика нашли — им оказалась строительная фирма «Стройком», которая, как рассказали «Ъ FM» местные чиновники, пользуется сомнительной репутацией, но выигрывает абсолютное большинство тендеров. Компания приступила к работам этим летом, отремонтировала часть крыши, а потом неожиданно деньги кончились. Строители объявили, что смета была неправильная и нужно еще как минимум 700 тыс. руб. Американцам показалось это странным, из фонда специально приехали люди, чтобы оценить состояние крыши. Когда выяснилось, что она действительно не достроена, фонд решил пока не увеличивать финансирование, но отправил на место собственных строителей из США, правда, в следующем году.

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А местная администрация вовсе дистанцировалась от решения проблемы, говорит начальник отдела образования администрации Ершовского района Алексей Монченко: «В августе я проинформировал главу о необходимости завершения строительства, поскольку на носу уже было 1 сентября, прошло 2,5 месяца, но деньги так и не нашли. Документов, подтверждающих, что средства выделены, нет. Вопрос не только в американских деньгах — это отдельный вопрос национальной гордости и единства, но и в полной бесхозяйственности и безграмотности».

И если в начале осени дети еще могли учиться, то сейчас это стало просто опасно, продолжает Алексей Монченко: «Основание и плиты перекрыты, кровля была мягкой, ее начали реконструировать и делать скатную. Это хорошо, что там есть хоть какое-то основание, хотя и протекающее. Снег идет, если начнется оттепель, то все потечет детям на голову».

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«Ъ FM» обратился в аппарат губернатора Саратовской области с просьбой разъяснить ситуацию. Там обещали разобраться, тем более что деньги — 200 млн — на ремонт крыш у областных школ выделяли совсем недавно. После этого с «Ъ FM» связалась глава Ершовского района Светлана Зубрицкая и рассказала, что школу уже в ближайшие дни достроят, так как нашли нового подрядчика, который готов закончить стройку даже без дополнительных средств: «На этой неделе мы встречались с новой строительной компанией. Были заказаны материалы и в выходные уже начнутся работы. Мы со своей стороны гарантируем оплату».

Одновременно американский фонд все же согласился увеличить выплаты селу. Все дело в том, что организовал структуру выходец-миллиардер из Саратовской области, которая регулярно помогает Черной Падине.


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Это не первый раз, когда россияне обращаются за помощью в решении внутренних социальных проблем к иностранцам. Так, жильцы недостроенного в Уфе дома пожаловались, что замерзают из-за недоделанного отопления Папе Римскому. Примечательно, что после этого отопление заработало. А жители Киселевска Кемеровской области просили у генсека ООН и премьер-министра Канады предоставить им убежище из-за тяжелой экологической ситуации в районе.

Глеб Силко

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