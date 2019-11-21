Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дни женщин и мужчинСколько существует гендерных праздников и в чем их смысл?
Фоторепортажи
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
00:53 (мск), источник: m24.ru

Россиянам рекомендовали отвечать «алло» на звонки с незнакомых номеров

Во избежание мошенничества гражданам следует отвечать на незнакомые номера словом «алло». Об этом заявил замначальника УВД по Северо-Западному административному округу Москвы Александр Овсянников.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Достаточно ответить буквально “да”, и это уже как сигнал для каких-либо действий. “Иван Петрович?” — “Да”, — и все, уже операция будет проведена. Поэтому, если незнакомый телефон, лучше отказаться от разговора. Или просто “алло”, “слушаю вас”, все», — цитирует Агентство «Москва» слова Овсянникова.

Читайте также
ЦБ сообщил о новом способе хищения денег с банковских карт

Ранее специалисты по кибербезопасности отмечали, что таким способом мошенники могут собирать биометрию — цифровые отпечатки голоса. Во время разговора злоумышленники пытаются добиться того, чтобы жертва произнесла не только «да», но и сказала фразу «я подтверждаю».

При наличии записи система банка может не поверить одной фразе, вырванной из контекста. Если у мошенников будет несколько ключевых фраз, то это позволит им подтвердить перевод денежных средств.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Москвичей предупредили о гололедице в четверг
Эксперты рассказали как стать победителем Народной марки
Путин назвал причину распада Советского Союза
Россияне встали в очереди за справками для водительских прав
Канделаки резко ответила фанатам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Экс-полковник Захарченко попал на пересылку в воровскую колонию
Российского участника детского Евровидения госпитализировали
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Горячие темы на Авто
Закон о домашнем насилии 132
Заклинил циркуляционный насос в отоплении((( 123
Пенза, асфальт, кипяток 59
Как вы относитесь к Михаилу Задорнову? 49
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
самая известная, самая любимая 750
Просто выговориться и побухтеть 290
Кризис трёх лет. Дошло до развода 237
Угадайка №14. Икающий Филипп. 196
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь