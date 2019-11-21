00:53 (мск), источник: m24.ru
Россиянам рекомендовали отвечать «алло» на звонки с незнакомых номеров
Во избежание мошенничества гражданам следует отвечать на незнакомые номера словом «алло». Об этом заявил замначальника УВД по
«Достаточно ответить буквально “да”, и это уже как сигнал для
Ранее специалисты по кибербезопасности отмечали, что таким способом мошенники могут собирать биометрию — цифровые отпечатки голоса. Во время разговора злоумышленники пытаются добиться того, чтобы жертва произнесла не только «да», но и сказала фразу «я подтверждаю».
При наличии записи система банка может не поверить одной фразе, вырванной из контекста. Если у мошенников будет несколько ключевых фраз, то это позволит им подтвердить перевод денежных средств.
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.