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20:47 (мск), источник: РИА Новости

Глава гильдии пекарей развеял мифы о хлебе с плесенью

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Плесень на батоне — не признак плохого качества, а связана с лишь с преждевременной упаковкой, хлеб можно назвать лидером по безопасности среди продуктов питания, сообщил журналистам президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

Источник: РИА Новости

«Когда хлеб вышел из печи, он должен остыть. На это отводится не менее трех часов, и только затем его можно упаковывать и продавать. Но этот период — потеря производительности, поэтому некоторые, не очень ответственные коллеги упаковывают его чуть раньше. Хлеб остывает под упаковкой, и тогда на его поверхности появляется влага. Лучшей среды для развития плесени придумать нельзя, потому что плесневые микробы есть везде», — рассказал глава РОСПиК. Между тем, появившиеся пятна плесени не означают, что испортился весь продукт, добавил он: небольшие очаги можно вырезать ножом, сам хлеб при этом останется доброкачественным.

Кацнельсон объяснил журналистам, почему не стоит придерживаться распространенного мнения о том, что во времена Советского Союза хлеб был лучше, а сейчас плохая мука и консерванты могут его испортить.
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«Миф, что мы ищем плохую муку. И вообще это термин неправильный. Есть мука с определенными свойствами. Чтобы сделать кондитерское изделие, нужны одни свойства, для пиццы — другие, для багета — третьи. И во всем мире пекарь заказывает муку для определенных видов изделий», — заметил он.

Что касается изготовления хлеба в советское время, то в продукцию общего применения консерванты не добавляли, но они использовались в хлебе специального назначения, например, для подводников или других контингентов. «Сейчас появился тостовый хлеб, появился хлеб длительного хранения, который удобно взять в поход — да, туда добавляются консерванты, но только те, которые разрешает Роспотребнадзор. Все, что в хлебе есть — все разрешено ведомством», — подчеркнул Кацнельсон.


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Глава РОСПиК также заметил, что при выборе хлеба не стоит ориентироваться на этикетку: по его словам, главное правило — «нравится или не нравится», так как обычно покупатель сначала оценивает внешний вид и запах хлеба, затем смотрит на цену, и если продукт нравится, возможно, присмотрится и к производителю.

Хлеб — лидер по безопасности: он проходит через печку, и поэтому абсолютно безопасный продукт. Но если вы покупаете ватрушку с творогом, а она изготовлена неделю назад, не рекомендую ее есть, так как творог — скоропортящийся продукт.
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