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07:18 (мск), источник: Известия

Астрофизики зафиксировали рекордно мощные в истории гамма-всплески

Сразу две американские орбитальные обсерватории Swift и Fermi зарегистрировали два мощных гамма-всплеска, которые дошли до нас с окраин Вселенной. Результаты опубликованы в трех статьях в журнале Nature в среду, 20 ноября.

Источник: NASA

Ученые предполагают, что гамма-всплески возникают в последнее мгновение перед смертью крупных звезд. Когда они умирают, сила притяжения черной дыры, порождаемой ими, оказывается настолько высокой, что останки светил не разлетаются по окружающему пространству, а сливаются в один диск.

Его часть поглотит черная дыра, а остатки разгоняются до скорости света и вырываются мощным потоком заряженных частиц в виду узких пучков материи. В этот момент из погибающей звезды вырывается мощный поток энергии, которые Солнце и другие небольшие звезды вырабатывают всё свое существование.

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Неизвестно, что разгоняет и закручивает материю в подобные пучки. Исследователи, наблюдая за самыми мощными гамма-вспышками, вычисляют точные расстояния до источников космических катаклизмов.

Как отмечает астрофизик из Немецкого синхротронного центра DESY Констанция Саталеска, наблюдения затрудняло то, что атмосфера Земли поглощает почти все следы гамма-излучения — они просто не доходили до телескопов. Поэтому наблюдения за подобными явлениями велись с орбитальных обсерваторий, а также российского прибора «Конус», который установлен на борту американского спутника Wind.

9 ноября телескоп NASА зафиксировал необычный сигнал. По данным специалистов, за 20 секунд высвободилось столько же энергии, сколько Солнце производит за 10 дней.

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