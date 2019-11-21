07:18 (мск), источник: Известия
Астрофизики зафиксировали рекордно мощные в истории гамма-всплески
Сразу две американские орбитальные обсерватории Swift и Fermi зарегистрировали два мощных
Ученые предполагают, что
Его часть поглотит черная дыра, а остатки разгоняются до скорости света и вырываются мощным потоком заряженных частиц в виду узких пучков материи. В этот момент из погибающей звезды вырывается мощный поток энергии, которые Солнце и другие небольшие звезды вырабатывают всё свое существование.
Неизвестно, что разгоняет и закручивает материю в подобные пучки. Исследователи, наблюдая за самыми мощными
Как отмечает астрофизик из Немецкого синхротронного центра DESY Констанция Саталеска, наблюдения затрудняло то, что атмосфера Земли поглощает почти все следы
9 ноября телескоп NASА зафиксировал необычный сигнал. По данным специалистов, за 20 секунд высвободилось столько же энергии, сколько Солнце производит за 10 дней.