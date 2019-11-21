Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
12Россия передала Украине задержанные корабли
8Стрельба в колледже в Благовещенске
12:56 (мск), источник: BFM.ru

Уволенный детский трансплантолог Михаил Каабак рассказал о своем уголовном деле

Михаил Каабак заявил Business FM, что ждет прекращения этого уголовного дела. О его увольнении стало известно на прошлой неделе. Он единственный в России врач-трансплантолог, проводивший пересадки почек грудным детям.

Источник: РИА "Новости"

Уволенный детский трансплантолог Михаил Каабак оказался фигурантом уголовного дела. Как он рассказал Business FM, уголовное дело возбуждено по статье «халатность» еще в 2016 году из-за смерти несовершеннолетнего пациента — 17-летнего подростка.

Прокуратура обвиняет медиков в использовании якобы несертифицированного препарата «Алемтузумаб». Этот вывод следствие сделало из экспертизы главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье.

Смерть молодого человека произошла из-за того, что его мать сама отказалась от продолжения лечения, сказал Михаил Каабак радиостанции.

— Уголовное дело стало возможным благодаря ошибочному заключению Сергея Владимировича Готье об отсутствии «Алемтузумаба» в международных клинических рекомендациях по трансплантации почки и об отсутствии клинических испытаний «Алемтузумаба» в России.

И то и другое мы опровергли с помощью документов, а именно международных клинических рекомендаций и посредством сведений и документов о клинических испытаниях «Алемтузумаба», которые проводились в России в 2006 году под руководством Сергея Владимировича Готье.

Я в статусе обвиняемого, но никаких мер пресечения. Мы ждем прекращения этого уголовного дела, но следователю для принятия правильных решений нужна тишина. То, что сейчас происходит вокруг этого уголовного дела и отнюдь не по нашей инициативе, тишиной назвать никак нельзя.

— Как сейчас обстоят дела с центром, куда переведены дети?

Новость
«Легче похоронить такого ребенка, чем обеспечить дорогостоящим лечением»

— Дети из центра находятся в разных местах: кто в реанимации, кто по домам, в зависимости от их соматического статуса, и ожидают разрешения этого конфликта. На днях ожидается встреча пациентов вместе с юристами, с представителями Минздрава для обсуждения дальнейших действий, направленных на преодоление этого недоразумения. Мы с Минздравом общались только через телевизор, пока приглашения оттуда не было, я к диалогу полностью готов. Первая моя просьба, которая будет обращена к Веронике Игоревне в случае, если подобная встреча состоится, это будет просьба лично принять участие: это самый тяжелый ребенок на сегодняшний момент, который находится в реанимации Российской детской клинической больницы, у него не полностью сформирован противоинфекционный иммунитет, ему необходимо сформировать иммунитет против 12 инфекций как минимум. Это требует нескольких недель, четыре недели уже потеряны. Все, что от меня исходит, все мои рекомендации, — это нежелательные рекомендации, я нежелательная персона.

— Минздрав официально заявлял, что в центре имени Шумакова делают операции детям весом от 3,5 килограмма. Новые пациенты могут там получить помощь?

Видео
Михаил Каабак: по документам нас увольняют, чтобы расширить и углубить программу трансплантации

— В том, что говорит Минздрав, есть известная доля лукавства. Дети действительно начинают оперироваться с трех килограммов в институте Шумакова, но им делается трансплантация печени, а именно части печени от взрослого донора. Трансплантация почки отличается от трансплантации печени тем, что приходится пересаживать взрослую почку целиком, ее анатомически разделить невозможно. По имеющимся у нас неофициальным сведениям, минимальный вес ребенка, которому делали трансплантацию почки в институте Шумакова, — девять килограммов.

Редакция Business FM направила запросы в Следственный комитет и Минздрав.


Нажмите,
чтобы включить звук

Об увольнении сотрудников Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей стало известно на прошлой неделе. Медикам отказали в сотрудничестве, когда они пытались перевестись в центр на полную ставку. По версии Минздрава, это было решением клиники: в Центре детской хирургии просто нет свободных вакансий. Сами сотрудники утверждают, что дело в препарате «Алемтузумаб», использование которого практикует только команда Михаила Каабака.

 Россиянки из сирийского лагеря: "Помогите вернуться домой"
Взлетная полоса может оказаться черной
В ФСБ ответили на заявления об «угробленных» украинских кораблях
Трамп написал фамилию Зеленского с двумя ошибками
В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии
Будущее без полигонов: как Словения победила мусор
Сороку, опьяневшую из-за перезрелых яблок, показали на видео
Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Заклинил циркуляционный насос в отоплении((( 159
Закон о домашнем насилии 138
Пенза, асфальт, кипяток 62
Как вы относитесь к Михаилу Задорнову? 51
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Просто выговориться и побухтеть 348
Бутылки налево, картонки направо (с) 254
В чем отличия логопеда и дефектолога? 158
Советуйте. 137
Леди
Елена Зеленская посетила форум в уютном терракотовом свитшоте Первая леди Украины покорила публику стильным нарядом.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь