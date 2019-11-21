16:10 (мск), источник: Вести.Ru
«Одноклассники» запустили бизнес-профили для всех пользователей
Социальная сеть «Одноклассники» запустила
Теперь частные предприниматели, включая начинающих и всех, кто ведет бизнес от своего имени, смогут пользоваться инструментами продвижения, ранее доступными только группам в ОК. Например, продавать товары, продвигать свой сайт, принимать заявки по номеру телефона и анализировать активность аудитории на своей странице.
Так, через свой профиль в соцсети можно продавать одежду и аксессуары, сделанные своими руками, создавая собственные
Для получения новых возможностей достаточно просто добавить товары, включить их отображение, выбрать блок с контентом над лентой новостей страницы, настроить кнопки быстрых действий в настройках.
Для привлечения клиентов на свой личный профиль в ОК предприниматели могут воспользоваться рекламным кабинетом внутри соцсети, который появился этим летом. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу разместить рекламу может любой пользователь, даже не обладающий профессиональными навыками, с минимальным порогом входа всего в 400 рублей.
С запуском
бизнес-профилеймы сделали еще один шаг в развитии экосистемы для малого бизнеса и предпринимателей в ОК. Теперь личный профиль в соцсети можно превратить в полноценный канал продаж и страницу для ведения бизнеса. Новый инструмент будет полезен тем, чей бизнес держится на имени специалиста, например, репетитора, кинолога или тренера по фитнесу. К тому же инструменты бизнес-профиляпомогут развить личный бренд, если перед владельцем аккаунта стоит задача прокачать профиль и привлечь на него клиентов.