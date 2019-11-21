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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Франции дерево «проросло» сквозь машину (видео)

Но у этого необычного явления нашлось разумное объяснение.

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В соцсетях в конце ноября стали расходиться многочисленные видео, снятые во французском городе Нант. Там на одной из улиц появилась необычная инсталляция.

Высокое дерево проткнуло стальной корпус автомобиля и буквально проросло сквозь него, при этом практически не повредив.

Однако этой загадке нашли логическое объяснение.

Группа туристов из Чечни, присмотревшись повнимательнее, заметила на корпусе авто несколько швов. Видимо, машину аккуратно распилили, а затем собрали снова вокруг дерева, заварив и закрасив швы. Правда, зачем кому-то понадобилось делать такую инсталляцию и в чем ее смысл, пока неизвестно.

Екатерина Гура

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