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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщина похудела на 63 килограмма с помощью игр на приставке

Жительница английского города Кембридж использовала фитнес-игры на консоли Xbox, правильно питалась, занималась спортом и похудела на 63 килограмма. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летняя Лора Драйден (Laura Dryden) утверждает, что была самой полной девушкой в школе. «Я была очень пассивной и не любила спорт. В колледже и университете я пыталась заедать стресс и стремительно набирала лишний вес. При ходьбе я всегда задыхалась», — вспоминает она.

Женщина признается, что ее путь к здоровому образу жизни начался, когда она впервые взвесилась: ее вес составлял 117 килограммов.
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После этого, восемь лет назад, она отправилась в отпуск в Египет, где окончательно решила изменить свою жизнь. «Поездка стала последней каплей. Я чувствовала себя очень некомфортно, мне не хотелось раздеваться и ходить в купальнике. Я боялась показать свое тело. В целом я чувствовала себя несчастной, — рассказывает британка. — Когда я вернулась, я решила, что пришло время взять себя в руки».

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Драйден уменьшила порции еды, начала заниматься спортом с помощью фитнес-игр на приставке Xbox. Также она купила эллиптический тренажер, который использовала при просмотре телевизора. Спустя два года ей удалось похудеть до 54 килограммов, а в апреле 2014 года она перенесла операцию по подтяжке обвисшей кожи в зоне живота и груди.

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Помимо этого, британка увлеклась бегом и регулярно участвует в забегах на длинные дистанции. «Теперь я могу бегать два часа без остановки и не чувствовать усталости. С ежедневной рутиной я тоже начала справляться значительно легче, — отметила Драйден. — Самое главное, что я стала более уверенной в себе. Раньше я избегала общения с людьми, но я начала потихоньку выползать из своего панциря».

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