15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французский суд официально разрешил уткам крякать (видео)
На громких птиц жаловались соседи.
67-летняя фермер Доминик Дуте выиграла суд у своих соседей, которые требовали с нее 3,5 тысячи евро компенсации за шум.
Яблоком раздора послужило хозяйство Дуте, а именно: утки и гуси. Они, по мнению соседей, издавали слишком много шума.
Соседи, живущие в 50 метрах от фермы, переехали в деревню из города около года назад и с тех пор регулярно жаловались на крякающих уток,
Однако суд города Дакс официально встал на сторону гусей и уток. Им разрешили и дальше свободно крякать. Дуте счастлива: она боялась, что ей придется избавиться от питомцев. «Утки победили», — шутит француженка.
Екатерина Гура