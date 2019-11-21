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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский суд официально разрешил уткам крякать (видео)

На громких птиц жаловались соседи.

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67-летняя фермер Доминик Дуте выиграла суд у своих соседей, которые требовали с нее 3,5 тысячи евро компенсации за шум.

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Яблоком раздора послужило хозяйство Дуте, а именно: утки и гуси. Они, по мнению соседей, издавали слишком много шума.

Соседи, живущие в 50 метрах от фермы, переехали в деревню из города около года назад и с тех пор регулярно жаловались на крякающих уток, из-за которых не могли спать с открытыми окнами. Сначала они просто приходили к Дуте с требованиями «унять» шумных птиц, а затем обратились в суд. Пара потребовала взыскать с владелицы живности 150 евро за каждый день шума и 3,5 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда.

Однако суд города Дакс официально встал на сторону гусей и уток. Им разрешили и дальше свободно крякать. Дуте счастлива: она боялась, что ей придется избавиться от питомцев. «Утки победили», — шутит француженка.

Екатерина Гура

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