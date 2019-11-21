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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Авиапассажир придумал, как проходить в самолет без очереди

Полиция такой лайфхак не оценила.

48-летний житель Индии Раджан Махбубани разработал хитрый план, который помогал ему пользоваться всевозможными привилегиями в аэропортах всего мира: он без очереди проходил на посадку, летал бизнес-классом, бесплатно обедал и, в целом, чувствовал себя VIP-персоной.

А все благодаря форме пилота немецкой авиакомпании Lufthansa и поддельному удостоверению.

Махбубани переодевался в форму и пользовался привилегиями в полетах на протяжении нескольких месяцев, пока в конце ноября в аэропорту Индиры Ганди в Дели на него не обратили внимание сотрудники Lufthansa, пишет Daily Mail.

Сотрудник службы безопасности компании обратил внимание на то, что пилот в форме ему был незнаком и попросил полицейских проверить личность пассажира.

При задержании Махбубани не стал лукавить и сразу признался в том, что купил поддельное удостоверение и форму пилота, чтобы летать с комфортом.

Более того, мужчина рассказал полицейским, что часто переодевался в разные униформы и снимал себя на видео для соцсетей.

Во время досмотра сотрудники полиции обнаружили в телефоне находчивого мужчины фото, на которых он был одет в форму полковника армии.

Екатерина Гура

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