Авиапассажир придумал, как проходить в самолет без очереди

48-летний житель Индии Раджан Махбубани разработал хитрый план, который помогал ему пользоваться всевозможными привилегиями в аэропортах всего мира: он без очереди проходил на посадку, летал бизнес-классом, бесплатно обедал и, в целом, чувствовал себя VIP-персоной.
Махбубани переодевался в форму и пользовался привилегиями в полетах на протяжении нескольких месяцев, пока в конце ноября в аэропорту Индиры Ганди в Дели на него не обратили внимание сотрудники Lufthansa, пишет Daily Mail.
Сотрудник службы безопасности компании обратил внимание на то, что пилот в форме ему был незнаком и попросил полицейских проверить личность пассажира.
При задержании Махбубани не стал лукавить и сразу признался в том, что купил поддельное удостоверение и форму пилота, чтобы летать с комфортом.
Более того, мужчина рассказал полицейским, что часто переодевался в разные униформы и снимал себя на видео для соцсетей.
Во время досмотра сотрудники полиции обнаружили в телефоне находчивого мужчины фото, на которых он был одет в форму полковника армии.