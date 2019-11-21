17:12 (мск), источник: РИА Новости
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На странице Омск Live во «ВКонтакте» появилась фотография омлета синего цвета.
«Вот чем кормят в школе № 15», — говорится в подписи.
Некоторые пользователи Сети были шокированы увиденным, другие же не заметили ничего необычного.
«В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов», — объяснили представители городской администрации.
Отмечается, что внешний вид блюда не сказался на качестве, однако его решили снять с реализации.