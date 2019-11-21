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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На странице Омск Live во «ВКонтакте» появилась фотография омлета синего цвета.

«Вот чем кормят в школе № 15», — говорится в подписи.

Некоторые пользователи Сети были шокированы увиденным, другие же не заметили ничего необычного.

Позже в мэрии Омска заявили, что причиной странного цвета стал не предназначенный для омлета противень.

«В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов», — объяснили представители городской администрации.

Отмечается, что внешний вид блюда не сказался на качестве, однако его решили снять с реализации.

Во время загрузки произошла ошибка.
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