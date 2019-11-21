Путин вручил звезды Героев России летчикам, посадившим аварийный A321 на кукурузное поле

Церемония награждения прошла в четверг в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.
Указ о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», был подписан главой государства уже на следующий день после инцидента, 16 августа. Другие члены экипажа тем же указом были удостоены орденов Мужества, награды им 20 ноября вручил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Всего на борту Airbus A321, летевшего из Москвы в Симферополь, находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на фюзеляж (без выпуска шасси) на ближайшем поле. В течение трех минут бортпроводники провели эвакуацию всех пассажиров. Известность получила любительская съемка, сделанная пассажирами, на которой командир корабля Дамир Юсупов командовал: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
В результате происшествия пострадали 76 человек, госпитализация потребовалось одной женщине.