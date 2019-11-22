Российский олигарх не может продать особняк за 10 млрд рублей. Он построил его для Наоми Кэмпбелл

По данным Mash, особняк продается за 6,4 млрд рублей. Управляющий директор «Метриум Петриум» Илья Менжунов назвал РБК другую цену — $150 млн (9,6 млрд рублей по нынешнему курсу). Дом стоит на продаже уже три года, добавил собеседник агентства.
Доронин строил особняк Capital Hill Residence для американской модели Наоми Кэмпбелл, на которой планировал жениться.
О строительстве стало известно в 2012 году. Это единственный частный дом, спроектированный британским архитектором Захой Хадид. Строительство четырехэтажного особняка площадью 3300 кв. м обошлось Доронину в $140 млн.
Дом состоит из четырех этажей. Нижний находится под землей, а верхний, состоящий только из спальни, находится на высоте 35 метров. В доме предусмотрены бассейн, спа-комплекс, спортзал и ночной клуб.
Доронин встречался с Наоми Кэмпбелл с 2008 года. В 2009 году пара должна была пожениться, но миллиардер никак не мог оформить развод с женой Екатериной. Когда развод наконец состоялся, бизнесмен отдал бывшей супруге $10 млн, но свадьбы с Кэмпбелл не последовало. В 2012 году Доронин расстался с моделью.