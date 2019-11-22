Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы 8 бюджетных мест, которые не хуже известных курортовКакие доступные места очень похожи на дорогостоящие туристические направления
Фоторепортажи
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
12Россия передала Украине задержанные корабли
00:14 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российский олигарх не может продать особняк за 10 млрд рублей. Он построил его для Наоми Кэмпбелл

Миллиардер Владислав Доронин три года пытается продать дом в Барвихе, который построил к несостоявшейся свадьбе с американской моделью Наоми Кэмпбелл. Об этом сообщили РБК и Mash.

Источник: AFP 2019

По данным Mash, особняк продается за 6,4 млрд рублей. Управляющий директор «Метриум Петриум» Илья Менжунов назвал РБК другую цену — $150 млн (9,6 млрд рублей по нынешнему курсу). Дом стоит на продаже уже три года, добавил собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Доронин строил особняк Capital Hill Residence для американской модели Наоми Кэмпбелл, на которой планировал жениться.

Новость
29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян

О строительстве стало известно в 2012 году. Это единственный частный дом, спроектированный британским архитектором Захой Хадид. Строительство четырехэтажного особняка площадью 3300 кв. м обошлось Доронину в $140 млн.

Дом состоит из четырех этажей. Нижний находится под землей, а верхний, состоящий только из спальни, находится на высоте 35 метров. В доме предусмотрены бассейн, спа-комплекс, спортзал и ночной клуб.

Доронин встречался с Наоми Кэмпбелл с 2008 года. В 2009 году пара должна была пожениться, но миллиардер никак не мог оформить развод с женой Екатериной. Когда развод наконец состоялся, бизнесмен отдал бывшей супруге $10 млн, но свадьбы с Кэмпбелл не последовало. В 2012 году Доронин расстался с моделью.

Антон Иванов

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Михалков попросил Собянина спасти киноцентр: вопрос на $100 млн
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Минздрав назвал новую дату изменения правил медосмотра водителей
Вучич задал вопрос России после публикаций о вербовщике ГРУ
Российская чемпионка мира рассказала о жизни на 50 тысяч рублей
Уволенный детский трансплантолог рассказал об уголовном деле
Очевидцы сняли молнию, почти попавшую в пассажирский самолет
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Заклинил циркуляционный насос в отоплении((( 174
Что такое гарантированный пенсионный план? 75
Пенза, асфальт, кипяток 63
Совет по омывайке 54
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Вот как выглядит скупердяйство и жмотничество. 279
Отказали в услуге из за маленького ребенка. 210
Мужчина с двумя детьми : стоит или нет? 181
Ребёнок и телефон. Сил больше нет... 156
Леди
Елена Зеленская посетила форум в уютном терракотовом свитшоте Первая леди Украины покорила публику стильным нарядом.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь