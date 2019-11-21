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18:55 (мск), источник: Ведомости

Минздрав назвал новую дату вступления в силу правил медосмотра водителей

Минздрав выбрал новую дату вступления в силу правил медосмотра водителей при получении и обновлении прав. Порядок медосмотра, раскритикованный президентом Владимиром Путиным, начнет действовать в июле 2020 г., говорится в приказе ведомства.

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Новые правила, разработанные Минздравом, предписывают водителям проходить тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме, — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), а также проверяться на наркотики. В случае положительного анализа водитель, согласно документу, должен пройти дополнительную комиссию в наркологическом диспансере. Изначально приказ должен был вступить в силу 22 ноября.

Но после того, как СМИ из разных регионов сообщили об очередях перед наркологическими диспансерами и заметном росте цен на получение справок, Минздрав решил отложить вступление приказа в силу.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай пояснил, что решение принято из-за беспокойства водителей. Он уточнил, что ведомство дополнительно изучит методы для проведения таких осмотров, в том числе ценообразование на них в регионах.

Приказ ведомства 21 ноября раскритиковал Путин. Он назвал новые правила «чушью какой-то» и признался, что узнал о нововведении и связанном с ним росте цен на справки для водителей из СМИ. «У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 руб., такую зарплату получают 3 200 000 человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят. 5000 если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать?» — задался вопросом президент. Он подчеркнул, что приказ Минздрава должен был сначала изучить Минтруд.

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