Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые создали крошечных роботов-кубиков Роботизированные блоки могут перемещаться, прикрепляться друг к другу, образуя заранее определенные структуры
Фоторепортажи
12Россия передала Украине задержанные корабли
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
19:07 (мск), источник: РИА Новости

Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Директор центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения об увольнении, сообщив, что в четверг у нее последний рабочий день.

Источник: РИА Новости

Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Читайте также
Минздрав назвал новую дату вступления в силу правил медосмотра водителей

Днем в четверг стало известно, что Минздрав «с учетом обеспокоенности граждан» принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. Позднее в СМИ появилась информация, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении Клименко, так как именно она одобрила новые правила медосмотра. Комментарием Минздрава РИА Новости пока не располагает.

«Да, сегодня последний рабочий день», — заявила Клименко РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли министр подписала приказ о ее увольнении.

Уточнить причины увольнения Клименко отказалась.

 Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
В США автомат ШАК-12 назвали 'ужасом на поле боя'
Минздрав назвал новую дату изменения правил медосмотра водителей
Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники
Путин вручил звезды Героев России посадившим A321 в поле пилотам
Донецкий «Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке
Российская чемпионка мира рассказала о жизни на 50 тысяч рублей
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Авиапассажир придумал, как проходить в самолет без очереди
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Заклинил циркуляционный насос в отоплении((( 159
Закон о домашнем насилии 142
Пенза, асфальт, кипяток 62
Обязательные анализы при получении правок для ГИБДД 53
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Бутылки налево, картонки направо (с) 273
Вот как выглядит скупердяйство и жмотничество. 230
Мужчина с двумя детьми : стоит или нет? 157
Отказали в услуге из за маленького ребенка. 151
Леди
Елена Зеленская посетила форум в уютном терракотовом свитшоте Первая леди Украины покорила публику стильным нарядом.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь