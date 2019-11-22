06:32 (мск), источник: RTVi
Во Флориде во дворе школы нашли 145 могил — они были частью кладбища середины XX века
В американском городе Тампа, штат Флорида, с помощью георадара во дворе школы нашли 145 могил. Об этом 21 ноября сообщил телеканал CNN.
По данным местных властей, обнаруженные могилы являются частью кладбища середины XX века: в начале 1940-х данный участок принадлежал городу, на нем хоронили малоимущих. Саму школу открыли в 1960 году.
«Сам по себе радар не может точно показать, что именно находится под поверхностью. Однако картина находок совпадает с историческими записями о кладбище площадью в один акр», — говорится в заявлении округа.
Ожидается, что в ближайшие недели медицинские эксперты округа Хиллсборо и археологи штата изучат результаты исследований.
Это не первый случай, когда в городе нашли старое кладбище. В сентябре жители жилого комплекса в Тампе были вынуждены переехать, после того как выяснилось, что они жили на месте кладбища Сиона — вероятно, первого афроамериканского захоронения в городе.