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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования антибиотиков. Их часто выписывают врачи в качестве «перестраховки», а пациент может купить препарат без рецепта при малейшем недомогании.

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«Что мы можем сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам: принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать назначения антибиотиков и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты советуют неукоснительно соблюдать рекомендации врача, а также никогда не давать свои антибиотики другим. Отмечается, что все больше инфекционных заболеваний — пневмонию, туберкулез, гонорею, сальмонеллез и другие, становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

В ведомстве подчеркнули, что возможно предотвратить заражение, если регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, практиковать безопасный секс, своевременно делать прививки.

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