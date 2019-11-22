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15:06 (мск), источник: RTVi

Илон Маск представил футуристический пикап с дизайном, как в «Бегущем по лезвию». Кажется, он создан для поездок по Марсу

Гендиректор Telsa Илон Маск на презентации в Лос-Анджелесе представил первый электрический «киберпикап» компании. Электрокар уже можно предзаказать на сайте, посвященном Cybertruck.

Во время загрузки произошла ошибка.

Cybertruck представлен в трех версиях, они различаются продолжительностью пути, которые автомобили смогут проехать на одной зарядке: 400 км, 480 км и 800 км. Версии автомобилей также отличаются мощностью и максимальным количеством веса в прицепе, который могут перевести. В пикапе уместятся шесть человек.

Цены на электропикап начинаются от $39,9 тысячи.

Основой машины служит «почти непробиваемый экзоскелет» из нержавеющей стали. Также на Cybertruck установлены фактически бронированные стекла, покрытые полимерным композитом.

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Такой материал был выбран для максимальной защиты пассажиров и водителя, объясняют в Tesla.

Правда, пишет Verge, во время презентации вышел конфуз. Когда главный дизайнер Tesla Франц Фон Хольцхаузен решил показать прочность стекол и бросил металлический мяч, на стеклах остались заметные трещины. Маск пообещал решить проблему к выходу пикапа, он намечен только на конец 2021 года (максимальная модель появится еще позже — в конце 2022 года). При этом испытание кузова машины прошло успешно — Cybertruck выдержал удары кувалдой.

О своих планах создать «суперпикап» Маск говорил еще в 2012 году. В 2018 году глава Tesla рассказал, что у электрокара дизайн в стиле фильма «Бегущий по лезвию» и это его любимый проект.

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