15:06 (мск), источник: RTVi
Илон Маск представил футуристический пикап с дизайном, как в «Бегущем по лезвию». Кажется, он создан для поездок по Марсу
Гендиректор Telsa Илон Маск на презентации в
Cybertruck представлен в трех версиях, они различаются продолжительностью пути, которые автомобили смогут проехать на одной зарядке: 400 км, 480 км и 800 км. Версии автомобилей также отличаются мощностью и максимальным количеством веса в прицепе, который могут перевести. В пикапе уместятся шесть человек.
Основой машины служит «почти непробиваемый экзоскелет» из нержавеющей стали. Также на Cybertruck установлены фактически бронированные стекла, покрытые полимерным композитом.
Такой материал был выбран для максимальной защиты пассажиров и водителя, объясняют в Tesla.
Правда, пишет Verge, во время презентации вышел конфуз. Когда главный дизайнер Tesla Франц Фон Хольцхаузен решил показать прочность стекол и бросил металлический мяч, на стеклах остались заметные трещины. Маск пообещал решить проблему к выходу пикапа, он намечен только на конец 2021 года (максимальная модель появится еще позже — в конце 2022 года). При этом испытание кузова машины прошло успешно — Cybertruck выдержал удары кувалдой.
О своих планах создать «суперпикап» Маск говорил еще в 2012 году. В 2018 году глава Tesla рассказал, что у электрокара дизайн в стиле фильма «Бегущий по лезвию» и это его любимый проект.