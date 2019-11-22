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13:44 (мск), источник: РИА Новости

Эдвард Нортон рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский актер Эдвард Нортон рассказал на шоу Джонатана Росса, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма на Галапагосских островах в 2010 году, сообщает Mirror.

Источник: AP 2019

«Мы занимались подводным плаванием вместе с известным океанологом Сильвией Эрл. Я давно знаю Лео, поэтому был в курсе, что он с детства сходит с ума по животным. Когда под нами проплыли пятнистые скаты, он последовал за ними, чтобы снять их, — вспоминал актер. — Я занимаюсь дайвингом с 16 лет, поэтому когда посмотрел на часы, понял, что нам пора на берег. Тем более, что я заметил, как Лео начинал подниматься вверх и вниз — это нехороший признак. Я поплыл за ним. У него мог закончится кислород, и это почти произошло».

Несколько лет назад режиссер Фишер Стивенс упоминал об этом случае, только преподнес его более драматично. Он рассказал, что у Ди Каприо произошла утечка кислорода, из-за чего он потерял сознание и остался жив благодаря его другу.

«В этой истории есть доля правды, но ее тогда раздули больше, чем она того заслуживает», — объяснил Нортон.

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