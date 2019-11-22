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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

14-летняя школьница из США стала копией Арианы Гранде (фото)

Отличить их на фото практически невозможно.

14-летняя школьница Пейдж Ниманн из Калифорнии сейчас настоящая звезда соцсетей: на ее аккаунт в Instagram подписаны почти 45 тысяч человек. А все потому, что девочка как две капли воды похожа на 26-летнюю популярную певицу Ариану Гранде.

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Пейдж Ниманн
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Ариана Гранде

Когда Пейдж было 10 лет она попросила маму сделать ей высокий конский хвост — прическу, которая является визитной карточкой Гранде. Тогда все впервые заметили, как Пейдж похожа на звезду. Чуть позже, когда девочка подросла, она начала рисовать длинные черные стрелки на глазах и этим окончательно запутала окружающих, пишет Daily Mail.

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Пейдж Ниманн
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Ариана Гранде

На улице случайные прохожие стали останавливать Пейдж, прося с ними сфотографироваться. Тогда школьнице пришла в голову мысль заработать на своей невероятной схожести с мировой звездой.

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Пейдж Ниманн

Сейчас у американки есть свой собственный агент, она снимается в фотосессиях и работает двойником Гранде, кроме того, большая армия подписчиков позволяет ей неплохо зарабатывать на рекламе.

Екатерина Гура

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