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14:25 (мск), источник: РИА Новости

Дед Мороз назвал популярные подарки для детей на Новый год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Дети, отправляющие письма в Великий Устюг, чаще всего просят в подарок на Новый год электросамокат, сообщил журналистам в пятницу Всероссийский Дед Мороз.

Источник: РИА Новости

«Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными за 2018 год. Из этого года — это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос — насколько это полезно и на самом деле нужно», — сказал он.

Среди необычных подарков, которые он дарил, Дед Мороз вспомнил хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет, а также возможность поплавать с дельфинами.

«В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблок, а для деда тёплые валенки. А для себя просто курточку», — отметил Дед Мороз.

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