Дед Мороз назвал популярные подарки для детей на Новый год

«Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными за 2018 год. Из этого года — это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос — насколько это полезно и на самом деле нужно», — сказал он.
Среди необычных подарков, которые он дарил, Дед Мороз вспомнил хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет, а также возможность поплавать с дельфинами.
«В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблок, а для деда тёплые валенки. А для себя просто курточку», — отметил Дед Мороз.