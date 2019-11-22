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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

На улицах Бангкока появился «динозавр», который пугает прохожих (видео)

Автор розыгрыша постарался на славу.

В середине ноября в соцсетях стал вирусным ролик, снятый на улицах Бангкока. Это новый розыгрыш, который придумал популярный пранкер из Таиланда по имени Губран Баху.

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Сначала на видео можно увидеть молодого человека, который сломя голову бежит сквозь толпу людей на улице. А затем становится понятно, от кого он убегает.

Буквально через минуту из-за угла показывается большой динозавр. Это производит такой неожиданный эффект, что прохожие в панике разворачиваются и пытаются убежать от доисторического хищника.

В ролике видно, что, несмотря на хорошо сделанный костюм, у динозавра все-таки видны человеческие ноги.

Видео стало настолько популярным, что разошлось не только по соцсетям, но и по мировым СМИ. Кроме того, роликом на своей странице в Instagram поделился актер Уилл Смит, пишет Mashable.

Екатерина Гура

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