15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
На улицах Бангкока появился «динозавр», который пугает прохожих (видео)
Автор розыгрыша постарался на славу.
В середине ноября в соцсетях стал вирусным ролик, снятый на улицах Бангкока. Это новый розыгрыш, который придумал популярный пранкер из Таиланда по имени Губран Баху.
Сначала на видео можно увидеть молодого человека, который сломя голову бежит сквозь толпу людей на улице. А затем становится понятно, от кого он убегает.
В ролике видно, что, несмотря на хорошо сделанный костюм, у динозавра
Видео стало настолько популярным, что разошлось не только по соцсетям, но и по мировым СМИ. Кроме того, роликом на своей странице в Instagram поделился актер Уилл Смит, пишет Mashable.
Екатерина Гура