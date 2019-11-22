Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
15:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Настоящая Людмила Игнатенко из «Чернобыля»: первое интервью после выхода сериала

Откровенный рассказ о том, как выход сериала HBO «Чернобыль» изменил жизнь прототипа одной из его главных героинь — Людмилы Игнатенко.

Новость
Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял русский сериал о катастрофе

Мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал самым рейтинговым сериалом по версии пользователей сайта IMDB.

Однако популярность сериала обернулась проблемами для прототипа одной из его главных героинь — Людмилы Игнатенко, жены пожарного Василия, который одним из первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации.

Людмила рассказывает, что летом 2019 переехала из Киева в украинскую глубинку, спасаясь от пристального внимания журналистов.

Впервые после выхода сериала Людмила согласилась дать интервью. Ольга Мальчевская, корреспондент Русской службы Би-би-си, узнала о том, как выход сериала «Чернобыль» изменил жизнь настоящей Людмилы Игнатенко.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Минздрав совершил ошибку". Как новые правила медосмотра водителей оберн...
В Азербайджане есть деревня Вандам. Жан-Клода Ван Дамма там уважают
Путин рассказал о перспективах развития российской армии
Главу подмосковного города задержали за мошенничество
Определено место проведения матча Россия — Дания на Евро-2020
Роспотребнадзор узнал о «радиационном ЧП» в Южно-Китайском море
Застройщик продал жильцам квартиры с видом на озеро из пленки
Илон Маск показал «автомобиль будущего» (фото)
Здоровье
В Москве начали выдавать кредиты на лекарства Кредит нужно выплатить в течение года.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Авто
Илон Маск показал «автомобиль будущего» Илон Маск представил прототип автомобиля из фильмов о будущем
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
А вы бы отпустили ? 422
Результаты поэтического конкурса № 14 "Реклама". 245
Совершенно секретно 119
Ябеда-корябеда, соленый огурец! 116
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь