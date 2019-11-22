16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина снял на видео самого ласкового морского окуня
Кажется, эта рыба ощущает себя собакой.
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Кажется, эта рыба ощущает себя собакой.
Кристиан Авалос снял забавное видео в центре Global Aquatics в Онтарио, штат Калифорния.
В одном из аквариумов мужчина увидел огромного
Окунь остановился возле края аквариума и стал ждать, когда его погладят.
Авалос был настолько удивлен поведением рыбы, что решил снять это на видео. В ролике также видно, как окунь поворачивается на бок, чтобы человек погладит ему живот.
Екатерина Гура