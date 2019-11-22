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16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина снял на видео самого ласкового морского окуня

Кажется, эта рыба ощущает себя собакой.

Кристиан Авалос снял забавное видео в центре Global Aquatics в Онтарио, штат Калифорния.

В одном из аквариумов мужчина увидел огромного серо-желтого морского окуня, который всячески пытался привлечь к себе его внимание. Подойдя поближе, Карлос понял, в чем дело. Оказалось, что рыба просто хотела немного любви и ласки.

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Окунь остановился возле края аквариума и стал ждать, когда его погладят.

Авалос был настолько удивлен поведением рыбы, что решил снять это на видео. В ролике также видно, как окунь поворачивается на бок, чтобы человек погладит ему живот.

Екатерина Гура

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