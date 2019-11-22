В Азербайджане есть деревня Вандам. Жан-Клоду Ван Дамму там поставили памятник

Сам Ван Дамм поблагодарил создателей на своей странице в «Фейсбуке».
Скульптура сидящего на шпагате Ван Дамма появилась в Вандаме осенью. Автор идеи памятника — Шакир Эминбейли, а реализовал ее местный скульптор Азад Алиев.
На самом деле, в переводе с местного диалекта азербайджанского название села означает «ясеневая крыша», но это не остановило не только автора, но и множество фанатов, любящих в боевой позе фотографироваться у въезда в село.
На официальной странице актера в Facebook появилась фотография памятника и благодарность.
В Азербайджане Ван Дамм так популярен, что когда актер шесть лет назад снялся в рекламе Volvo, стоя на шпагате между грузовиками, этот его трюк повторили в Азербайджане. Правда, молодой человек использовал для этого два серебристых легковых «мерседеса». Есть в Азербайджане и версия исполнения этого трюка с «жигулями».
Жан-Клод Ван Дамм наибольшую известность имел в 90-е, после того как снялся в таких фильмах, как «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Трудная мишень» и другие. Всего на счету у американского актера более 50 ролей.
Как рассказал Би-би-си Шакир Эминбейли, памятник пока недоступен, его официальное открытие состоится через две недели.