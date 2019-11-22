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16:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Азербайджане есть деревня Вандам. Жан-Клоду Ван Дамму там поставили памятник

Памятник Жан-Клоду Ван Дамму в натуральную величину установили осенью в азербайджанской деревне Вандам. Название просто совпало с фамилией актера.

? Another life-size JCVD™️ statue which is mounted in a village named ‘Vandam’ in Azerbaijan! By sculptor Azad Aliyev....

Опубликовано Jean-Claude Van Damme Среда, 20 ноября 2019 г.

Сам Ван Дамм поблагодарил создателей на своей странице в «Фейсбуке».

Скульптура сидящего на шпагате Ван Дамма появилась в Вандаме осенью. Автор идеи памятника — Шакир Эминбейли, а реализовал ее местный скульптор Азад Алиев.

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На самом деле, в переводе с местного диалекта азербайджанского название села означает «ясеневая крыша», но это не остановило не только автора, но и множество фанатов, любящих в боевой позе фотографироваться у въезда в село.

На официальной странице актера в Facebook появилась фотография памятника и благодарность.

В Азербайджане Ван Дамм так популярен, что когда актер шесть лет назад снялся в рекламе Volvo, стоя на шпагате между грузовиками, этот его трюк повторили в Азербайджане. Правда, молодой человек использовал для этого два серебристых легковых «мерседеса». Есть в Азербайджане и версия исполнения этого трюка с «жигулями».

Жан-Клод Ван Дамм наибольшую известность имел в 90-е, после того как снялся в таких фильмах, как «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Трудная мишень» и другие. Всего на счету у американского актера более 50 ролей.

Как рассказал Би-би-си Шакир Эминбейли, памятник пока недоступен, его официальное открытие состоится через две недели.

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В Азербайджане есть деревня Вандам. Жан-Клода Ван Дамма там уважают
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