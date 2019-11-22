18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец подарил своей девушке самый странный купальник в мире
Теперь он может не бояться, что с ней будут знакомиться мужчины.
Блогер и продюсер на радио из Сиднея Педро Кучковилло Витола поделился с подписчиками в соцсетях необычным подарком, который он сделал своей невесте Пэтти.
Девушка тоже ведет популярный блог в Instagram, где часто публикует свои фото в бикини, которые Педро не
Процесс вручения подарка он снимал на камеру, пишет Daily Mail.
Сначала Педро попросил Пэтти примерить вещь с завязанными глазами. А затем, когда девушка надела купальник, он развязал ей глаза. И ее реакция была восхитительна.
Как оказалось, на купальнике с двух сторон красовалось огромное лицо Педро. Увидев подарок, Пэтти громко засмеялась и назвала подарок «самым ужасным купальником в мире», а вот подписчики пары такой розыгрыш оценили.
Екатерина Гура