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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец подарил своей девушке самый странный купальник в мире

Теперь он может не бояться, что с ней будут знакомиться мужчины.

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Блогер и продюсер на радио из Сиднея Педро Кучковилло Витола поделился с подписчиками в соцсетях необычным подарком, который он сделал своей невесте Пэтти.

Девушка тоже ведет популярный блог в Instagram, где часто публикует свои фото в бикини, которые Педро не очень-то любит. Молодой человек рассказал подписчикам, что Пэтти готова скупать все купальники, что видит, а он не хочет давать ей на это денег.

Но в этот раз он решил сделать исключение и самостоятельно выбрал для нее подходящий купальный наряд.

Процесс вручения подарка он снимал на камеру, пишет Daily Mail.

Сначала Педро попросил Пэтти примерить вещь с завязанными глазами. А затем, когда девушка надела купальник, он развязал ей глаза. И ее реакция была восхитительна.

Как оказалось, на купальнике с двух сторон красовалось огромное лицо Педро. Увидев подарок, Пэтти громко засмеялась и назвала подарок «самым ужасным купальником в мире», а вот подписчики пары такой розыгрыш оценили.

Екатерина Гура

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