Россиян призвали игнорировать концерты Ротару

Сенатор считает, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют действия российских властей, «но, когда нужно заработать, едут».
Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России.
Валерий Рязанскийглава социального комитета Совета Федерации
При этом Рязанский высказался против создания черного списка. «Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — заявил он.
17 ноября сообщалось, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Помимо этого, артистка рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах.
В 2018-м Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко.
По некоторым данным, певица приняла такое решение, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.
Ротару участвовала более чем в 40 церемониях вручения российской премии. Она не отказалась от выступления даже в 2014 году, когда отношения между Киевом и Москвой сильно ухудшились.