Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
9Хищное пополнение
00:26 (мск), источник: РИА Новости

Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения «умирает»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аудитория российского телевидения «умирает» со скоростью миллион зрителей в год, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Источник: РИА Новости

«А аудитория, не знакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет и, в том числе, становится избирателями. Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube несравнимы с просмотром других программ на телевидении», — сказала Симоньян в эфире программы «Итоги недели с Романом Бабаяном» на радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, государство не было обеспокоено тем, чтобы создавать собственные инструменты и возможность с их помощью «достучаться до населения в эру, когда эти инструменты стремительно менялись».
Читайте также
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ

Симоньян добавила, что в России выросло целое поколение, которое «Путина никогда не видело и не слышало».

«Они где его должны увидеть и услышать? Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах», — сказала она.

Симоньян также подчеркнула, что мессенджер Telegram не пользуется большой популярностью у россиян, но при этом является достаточно влиятельной площадкой.

«В публичных каналах Telegram сложилась самая пророссийская, самая патриотическая повестка из подобных платформ. Там очень много топовых авторов, топовых каналов, которые занимают патриотические, наши позиции, в отличие от того же YouTube, где днем с огнем не найдешь человека, который, как сейчас говорят, готов “не зашквариться” и поддержать что бы то ни было, связанное с государством», — добавила Симоньян.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей
Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей
Путин рассказал о перспективах развития российской армии
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
России грозит полное исключение из мировой легкой атлетики
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле астероиде
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Ученые нашли под землей тысячелетний корабль викингов (видео)
В деревне Вандам поставили памятник Жан-Клоду Ван Дамму
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Авто
Это не шутка — Илон Маск выпустит Киберпикап Илон Маск представил прототип автомобиля из фильмов о будущем
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
День матери: фотографии мам, которые не оставят равнодушным 24 ноября в России отмечают День матери. Не забудьте поздравить своих мам!
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь