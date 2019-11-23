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01:49 (мск), источник: Известия

Мединский признался, что совсем не смотрит телевизор

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что вообще не смотрит телевизор. Об этом он сказал 22 ноября в эфире телеканала РБК.

Источник: Известия
Я совсем не смотрю телевизор, совсем. Я могу иногда посмотреть в интернете, в пресс-обзоре, какие-то нарезки, которые касаются моей проблематики, министерства культуры, например, если критический репортаж, касающийся какой-то стройки, музея или выставки… То есть я в теме.

По словам министра, он также не смотрит и телеканал «Культура», только из-за отсутствия времени.

Мединский добавил, что у каждого зрителя есть выбор.

В январе 2018 года портал Axios сообщил о том, что президент США Дональд Трамп стал меньше времени уделять делам, больше смотреть телевизор, совершать телефонные звонки и публиковать сообщения в Twitter.

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