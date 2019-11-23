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01:41 (мск), источник: m24.ru

Мединский заявил о невозможности цензуры в российской культуре

По словам чиновника, барьер выставляет законодательство и ограниченность ресурсов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отметил, что ресурсы ведомства и определенные полномочия не позволят ввести в стране какую-либо цензуру. Об этом он заявил в интервью порталу РБК.

По мнению чиновника, цензура — это разрешение или запрет творческого действия до преподнесения публике.

«Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. И не дело федерального чиновника в моем лице ставить под сомнение конституционные нормы и как-либо их комментировать», — заявил глава Минкульта.

У Министерства культуры нет даже физических полномочий и возможностей хоть каким-то образом что-то осматривать, регламентировать или притормаживать.
Владимир Мединский

Владимир Мединский также подчеркнул, что отказать в выдаче прокатных удостоверений для фильмов как одного из видов творчества в России можно только на основе нескольких пунктов закона.

Ранее глава министерства культуры РФ заявил, что подконтрольное ему ведомство может разводить премьеры однотипных отечественных и зарубежных фильмов. Пока не определено, будет ли механизм применяться в ближайшие новогодние праздники.

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