01:41 (мск), источник: m24.ru
Мединский заявил о невозможности цензуры в российской культуре
По словам чиновника, барьер выставляет законодательство и ограниченность ресурсов.
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отметил, что ресурсы ведомства и определенные полномочия не позволят ввести в стране
По мнению чиновника, цензура — это разрешение или запрет творческого действия до преподнесения публике.
«Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. И не дело федерального чиновника в моем лице ставить под сомнение конституционные нормы и
У Министерства культуры нет даже физических полномочий и возможностей хоть
каким-тообразом что-тоосматривать, регламентировать или притормаживать.
Владимир Мединский также подчеркнул, что отказать в выдаче прокатных удостоверений для фильмов как одного из видов творчества в России можно только на основе нескольких пунктов закона.
Ранее глава министерства культуры РФ заявил, что подконтрольное ему ведомство может разводить премьеры однотипных отечественных и зарубежных фильмов. Пока не определено, будет ли механизм применяться в ближайшие новогодние праздники.