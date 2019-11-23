07:19 (мск), источник: ТАСС
МЧС хочет закрепить в законодательстве понятие «оправданный риск»
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/ — Кроме того, ведомство намерено запретить привлекать к ответственности руководство спасательных операций за гибель людей.
МЧС РФ разработало законопроект о закреплении в законодательстве понятия «оправданный риск» и запрете привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений и служб в случае гибели граждан, в том числе спасателей, в таких условиях. Текст проекта о внесении изменений в ФЗ «Об
«Не допускается привлечение к ответственности руководителей
По замыслу авторов проекта, оправданным риском следует считать действия, «требующие незамедлительного реагирования спасателя, направленные на спасение жизни и здоровья пострадавших в результате аварии лиц в условиях проведения
В пояснительной записке отмечается, что в последнее время наметилась тенденция обвинения в гибели спасателей руководителей горноспасательных работ
«Наиболее характерным примером является авария, произошедшая в 2010 году на шахте “Распадская”. В соответствии с обвинительным заключением прокуратуры руководитель горноспасательных работ обвиняется как в гибели шахтеров, которых не успели спасти горноспасатели, так и в гибели спасателей, следовавших на аварийный участок для их спасения», — следует из текста.
Авария на «Распадской» произошла в ночь на 9 мая 2010 года. В момент ЧП в шахте находился 361 работник, погиб 91 человек — шахтеры и горноспасатели. По факту нарушений правил безопасности при ведении горных работ СК возбудил уголовное дело, расследование по которому завершилось в феврале 2016 года.